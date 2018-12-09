Noticias Caracol Clara López
Clara López
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Clara López renunciaría a candidatura a la Presidencia para sumarse a la campaña de Iván Cepeda
Noticias Caracol conoció en primicia que la senadora presentaría su renuncia a las elecciones la próxima semana. Según fuentes de la campaña de Iván Cepeda, las conversaciones con la exministra han avanzado.
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Clara López en Yo Me Creo Presidente: "Necesitamos una cultura de paz"
En #YoMeCreoPresidente, Clara López, precandidata presidencial, habló sobre su aspiración para llegar a la Casa de Nariño y propuso una política de seguridad con apoyo de las Fuerzas Militares y las comunidades. También habló del apoyo de herramientas digitales para fortalecer la participación ciudadana y construir consensos sobre el futuro del país.
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Las disculpas de Clara López tras llamar "sirvienta" a exniñera de Laura Sarabia
La congresista Clara López volvió a referirse al despectivo término que utilizó en medio de un debate televisivo. Habló de clasismo y de su postura sobre los trabajadores.
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Cuestionan a Clara López por llamar "sirvienta" a la exniñera de Laura Sarabia
La senadora Clara López, defensora del presidente Petro, quedó muy mal parada al hablar sobre el escándalo que sacude al gobierno por las chuzadas a dos exempleadas de la jefa del gabinete. Vea lo que dijo.
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Nace una nueva alianza política: izquierda pone la mira en las elecciones de 2022
Son nueve partidos y movimientos que tienen como objetivo obtener las mayorías en el Congreso. Margarita Rosa de Francisco fue la encargada de leer el manifiesto.
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Entre aplausos, familiares y amigos le dieron el último adiós a Belisario Betancur
El expresidente fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. Muchos lo recordaron como un hombre humilde y sabio.
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“Es la primera vez en más de medio siglo que votamos en paz”: Humberto de la Calle
Su esposa lo acompañó a votar en el norte de Bogotá. También destacó que “no hay una sola mesa cerrada”.
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“No tienen verdadero sentido democrático”: De la Calle sobre elecciones en Venezuela
Afirmó que Colombia hace bien en no reconocer estos comicios, así como lo ha hecho la comunidad internacional.
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“La esperanza va a vencer el miedo”: De la Calle desde Bogotá
Durante el cierre de su campaña insistió en la necesidad de rescatar su principal legado, el proceso de paz con las FARC.
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“La esperanza debe vencer el miedo”, el mensaje de De la Calle en su cierre de campaña
El candidato liberal estuvo junto a Clara López en el evento de clausura en el parque de los Periodistas.