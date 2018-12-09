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Noticias Caracol  / Clara López

Clara López

  • Clara López e Iván Cepeda.
    Clara López e Iván Cepeda.
    Colprensa
    Exclusivo
    Elecciones Colombia

    Clara López renunciaría a candidatura a la Presidencia para sumarse a la campaña de Iván Cepeda

    Noticias Caracol conoció en primicia que la senadora presentaría su renuncia a las elecciones la próxima semana. Según fuentes de la campaña de Iván Cepeda, las conversaciones con la exministra han avanzado.

  • clara lopez
    Colprensa
    POLÍTICA

    Clara López en Yo Me Creo Presidente: "Necesitamos una cultura de paz"

    En #YoMeCreoPresidente, Clara López, precandidata presidencial, habló sobre su aspiración para llegar a la Casa de Nariño y propuso una política de seguridad con apoyo de las Fuerzas Militares y las comunidades. También habló del apoyo de herramientas digitales para fortalecer la participación ciudadana y construir consensos sobre el futuro del país.

  • Senadora Clara López
    Colprensa
    POLÍTICA

    Las disculpas de Clara López tras llamar "sirvienta" a exniñera de Laura Sarabia

    La congresista Clara López volvió a referirse al despectivo término que utilizó en medio de un debate televisivo. Habló de clasismo y de su postura sobre los trabajadores.

  • Clara López en el ojo del huracán por sus declaraciones sobre el caso de la exniñera de Laura Sarabia.
    Clara López en el ojo del huracán por sus declaraciones sobre el caso de la exniñera de Laura Sarabia.
    Colprensa
    POLÍTICA

    Cuestionan a Clara López por llamar "sirvienta" a la exniñera de Laura Sarabia

    La senadora Clara López, defensora del presidente Petro, quedó muy mal parada al hablar sobre el escándalo que sacude al gobierno por las chuzadas a dos exempleadas de la jefa del gabinete. Vea lo que dijo.

  • alianza izquierda
    POLÍTICA

    Nace una nueva alianza política: izquierda pone la mira en las elecciones de 2022

    Son nueve partidos y movimientos que tienen como objetivo obtener las mayorías en el Congreso. Margarita Rosa de Francisco fue la encargada de leer el manifiesto.

  • 0912belisario2.jpg
    COLOMBIA

    Entre aplausos, familiares y amigos le dieron el último adiós a Belisario Betancur

    El expresidente fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. Muchos lo recordaron como un hombre humilde y sabio.

  • 2705delacalle.jpg
    COLOMBIA

    “Es la primera vez en más de medio siglo que votamos en paz”: Humberto de la Calle

    Su esposa lo acompañó a votar en el norte de Bogotá. También destacó que “no hay una sola mesa cerrada”.

  • hdlc.jpg
    COLOMBIA

    “No tienen verdadero sentido democrático”: De la Calle sobre elecciones en Venezuela

    Afirmó que Colombia hace bien en no reconocer estos comicios, así como lo ha hecho la comunidad internacional.

  • 2005delacalle.jpg
    COLOMBIA

    “La esperanza va a vencer el miedo”: De la Calle desde Bogotá

    Durante el cierre de su campaña insistió en la necesidad de rescatar su principal legado, el proceso de paz con las FARC.

  • Colprensa
    COLOMBIA

    “La esperanza debe vencer el miedo”, el mensaje de De la Calle en su cierre de campaña

    El candidato liberal estuvo junto a Clara López en el evento de clausura en el parque de los Periodistas.