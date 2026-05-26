Comisión de la Cámara abre investigación contra Petro por presunta participación en política

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió este martes una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política en sus últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales, a menos de una semana para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. La Procuraduría General de la Nación ya había solicitado a la misma comisión "información relacionada con las quejas o denuncias radicadas" contra el mandatario en relación a este tema.

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"Teniendo en cuenta las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales del señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego relacionadas con la presunta participación en política frente a las próximas elecciones presidenciales, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 (articulo 27) y la Ley 5ª de 1992, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política (articulo 422 Código Penal)", asegura la carta firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta.

La Procuraduría, por su parte, le solicitó a la Comisión de la Cámara "un informe detallado en el que se relacionen tales denuncias recibidas contra el señor presidente de la República" por presunta participación en política, con el fin de que el organismo de control "pueda ejercer de manera efectiva sus funciones de seguimiento y vigilancia sobre el adecuado trámite de dichas actuaciones".



El pasado lunes, 25 de mayo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también hizo una advertencia en torno a esta situación y les pidió a las autoridades correspondientes que investigaran las declaraciones recientes del mandatario. "Nosotros observamos una conducta del Alto Gobierno que puede constituir una influencia a favor de cierta candidatura o en contra de otras. Creemos que lo deben investigar las autoridades, nosotros no somos jueces, pero sí hemos documentado hechos que llaman la atención. (...) Es un llamado al Presidente de la República y a todo el Gobierno nacional a que se abstenga a hacer declaraciones que favorezcan al partido de Gobierno", aseguró.

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