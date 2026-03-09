En vivo
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Así quedarían las curules en la Cámara de Representantes para Antioquia, según proyección

Así quedarían las curules en la Cámara de Representantes para Antioquia, según proyección

Aunque no es la cifra oficial, esta es la proyección que se tiene hasta el momento con respecto a la forma en la que quedarían las curules en la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 9 de mar, 2026
Cámara de Representantes
Tras las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo 8 de marzo en Colombia, y sus respectivos resultados preliminares mediante preconteo, han podido hacerse las correspondientes proyecciones sobre la distribución de curules para la Cámara de Representantes. Aunque, por ahora, estos podrían cambiar, por el momento se han planteado algunos aproximados en torno al número de curules que tendría cada partido acorde con el departamento determinado.

Para el caso de Antioquia, departamento que recibió, aproximadamente, un total de 2.409.278 votos, el partido con mayores escaños habría sido el Centro Democrático, seguido del Pacto Histórico, Creemos, Liberal y Conservador. Tras los recientes resultados del Congreso, analistas como Pedro Medellín consideran que si bien el Pacto Histórico logró un buen resultado, es evidente un cambio en las fuerzas políticas en el contexto regional.

"Pensando en la perspectiva de una elección presidencial, sí ha cambiado. En las elecciones pasadas, cuando ganó Gustavo Petro, el territorio marcado era la costa Atlántica, la costa Pacífica, y parte del suroccidente colombiano, y hoy el color rojo, en el Chocó, y el color rojo o naranja del Partido de la U, están tomándose el control en las zonas claves que antes eran de control petrista", indicó.

Así quedaría la Cámara por Antioquia tras elecciones legislativas

En Antioquia hay un total de 17 curules, de estos, un total de siete escaños quedarían para el Centro Democrático; tres para el Pacto Histórico; dos para el Partido Creemos; dos para el Partido Liberal; dos para el Partido Conservador y uno para la coalición Cambio Radical / Partido de la U / Partido Salvación Nacional y Oxígeno.

  • Centro Democrático: 7
  • Pacto Histórico: 3
  • Partido Creemos: 2
  • Partido Liberal: 2
  • Partido Conservador: 2
  • Coalición de Cambio Radical / Partido de U / Partido Salvación Nacional y Oxígeno: 1

Así quedaría la Cámara de Representantes a nivel nacional

Según las proyecciones la Cámara de Representantes quedaría de la siguiente manera (en este hemiciclo no están incluidas las curules de paz ni las circunscripciones especiales):

  • Pacto Histórico: 40 curules
  • Centro Democrático: 28 curules
  • Partido Liberal: 28 curules
  • Partido Conservador: 19 curules
  • Partido de la U: 12 curules
  • Cambio Radical: 10 curules
  • Alianza Verde: 9 curules
  • Alianza Social Independiente: 2 curules
  • Creemos: 2 curules
  • Partido Demócrata: 2 curules
  • Otros partidos: 7 curules

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

