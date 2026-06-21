¿Cómo votaron los colombianos en Chile en la segunda vuelta presidencial? Resultados de preconteo

Chile fue uno de los países donde los colombianos residentes en el exterior participaron en la segunda vuelta presidencial realizada este domingo 21 de junio de 2026. La jornada hizo parte del proceso electoral adelantado fuera del territorio nacional en el que, según los datos del preconteo, Abelardo de la Espriella resultó electo presidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030.



Más de 1,4 millones de colombianos estuvieron habilitados para votar en el exterior durante esta jornada electoral. Para ello fueron dispuestas miles de mesas de votación en diferentes países, permitiendo que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto desde consulados y puestos autorizados por las autoridades electorales.

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En el caso de Chile, un total de 45.253 colombianos estaban habilitados para participar en las elecciones presidenciales. Los sufragios depositados en ese país hicieron parte del consolidado general del voto en el exterior, cuyos resultados fueron integrados al preconteo nacional reportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así votaron los colombianos en Chile

Con el 100 % de las mesas informadas, es decir, las 112 mesas habilitadas para la jornada electoral, los resultados del preconteo en Chile quedaron de la siguiente manera:



De los 45.253 ciudadanos habilitados para votar, acudieron a las urnas 18.632 personas, lo que representa una participación del 41,17 %.



De los sufragios contabilizados, 18.554 fueron votos válidos (99,58 %). De ellos, 18.257 correspondieron a votos por candidatos (98,39 %) y 297 fueron votos en blanco (1,60 %). Además, se registraron 4 votos no marcados (0,02 %) y 74 votos nulos (0,39 %).



Resultados por fórmula presidencial

Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano: 9.537 votos (51,40 %).

9.537 votos (51,40 %). Iván Cepeda – Aida Quilcué Vivas: 8.720 votos (46,99 %).

Los resultados de Chile se suman al consolidado del voto de los colombianos en el exterior, que hizo parte del preconteo nacional de la segunda vuelta presidencial de 2026.

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Con el 97,79 % de las mesas informadas, equivalente a 3.589 de 3.670 puestos habilitados en los consulados, el preconteo del voto de colombianos en el exterior en la segunda vuelta presidencial queda de la siguiente manera:

En esta jornada, la participación fue de 600.415 votantes de un total de 1.414.661 habilitados, lo que representa una participación del 42,44 %.

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De los sufragios contabilizados, se registraron 599.381 votos válidos (99,82 %), de los cuales 590.625 correspondieron a votos por candidatos (98,53 %) y 8.756 fueron en blanco (1,46 %). Además, se reportaron 142 votos no marcados (0,02 %) y 892 votos nulos (0,14 %).

Resultados por fórmula presidencial

Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano: 382.064 votos (63,74 %)

382.064 votos (63,74 %) Iván Cepeda – Aida Quilcué Vivas: 208.561 votos (34,79 %)

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co