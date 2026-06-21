¿Quién es José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente electo de Colombia?

José Manuel Restrepo Abondano se convirtió en el vicepresidente de Colombia electo para el periodo 2026-2030 luego de que la fórmula encabezada por Abelardo de la Espriella obtuviera el mayor porcentaje en la segunda vuelta presidencial. Con el 99,9 % de las mesas informadas, Restrepo pasará a ocupar la Vicepresidencia de la República hasta 2030.



Nacido en Bogotá el 31 de agosto de 1970, Restrepo es economista y ha desarrollado su trayectoria en los sectores académico y público. Antes de llegar a la Vicepresidencia se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente como ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

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Su experiencia también ha estado vinculada a la educación superior. A lo largo de su carrera ejerció la rectoría del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), la Universidad del Rosario y la Universidad EIA.

El nombre de José Manuel Restrepo fue anunciado el 10 de marzo de 2026 como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Desde entonces participó en la campaña presidencial acompañando las propuestas del entonces candidato y exponiendo varias de las líneas programáticas del proyecto político.



Durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, Restrepo señaló que uno de los objetivos del eventual gobierno era fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos. En ese espacio afirmó: “Tristemente en el gobierno Petro se destruyó la relación con los Estados Unidos y recuperar esa relación es muy importante porque estamos hablando del primer socio comercial y de inversión de nuestro país”.



En materia de seguridad, respaldó la propuesta de enfrentar las economías ilícitas y la criminalidad mediante acciones institucionales. Al referirse a ese tema manifestó que “sí va a haber la autoridad suficiente para enfrentar esa criminalidad con todos los instrumentos disponibles”.

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Las propuestas que acompañó durante la campaña

Entre los planteamientos expuestos por Restrepo durante la campaña estuvo la estrategia denominada “Arca de Noé”, presentada como una hoja de ruta para el inicio del gobierno. Según explicó, el esquema contempla borradores de decretos, proyectos de ley y actos legislativos; la conformación de un equipo técnico de trabajo y un plan de acción para los primeros 60 días de gestión.

En asuntos económicos, sostuvo la necesidad de reducir el gasto público y fortalecer los mecanismos de control frente a la evasión, el contrabando y la corrupción. En ese contexto afirmó: “Necesita hacer una disminución de gasto público significativa... 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y contrabando, 100 billones en corrupción”.

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Respecto a la política social, rechazó las especulaciones de que la propuesta contemplara eliminar ayudas estatales y aseguró que algunos programas tendrían continuidad. “Falso. De hecho, incluso vamos a incrementar algunos, como por ejemplo el de adultos mayores... pero lo que también es absolutamente claro es que ha habido una cantidad de subsidios innecesarios”, expresó.

Durante la campaña también planteó una visión de país proyectada hacia 2050 y señaló la importancia de garantizar la participación de distintos sectores de la sociedad. Sobre ese tema afirmó: “Lo que no puede suceder es que por defender los derechos de las minorías, descuidemos los derechos de las mayorías... este es un país en donde cabemos todos”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co