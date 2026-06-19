Expresidente Juan Manuel Santos afirma que no apoya "ninguna candidatura" en segunda vuelta

El expresidente Juan Manuel Santos, a menos de un día para que se abran las urnas de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, aclaró por medio de su cuenta de X que no está apoyando ninguna candidatura, y que su único interés "es que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución del 91 y que avancemos hacia un país más próspero, en paz y más unido".

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La aclaración se presenta luego del mensaje del expresidente durante su visita a Washington (Estados Unidos), en la cual sostuvo una reunión con exembajadores y exfuncionarios del país norteamericano. Según lo que contaron a Noticias Caracol personas presentes en este evento, el exmandatario mencionó lo siguiente: “Yo sí estoy interesado en defender mi legado. Yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”.

Aunque inicialmente se interpretó como un guiño al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, Santos aseguró en sus redes sociales que se ha "mantenido al margen de la política electoral", como lo dijo anteriormente, después de salir del poder. "No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar (...) La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse".



El mensaje de tranquilidad de las instituciones sobre la segunda vuelta

Entre tanto, las instituciones del país han realizado diversos mensajes de tranquilidad para los comicios de segunda vuelta, invitando tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos a respetar los resultados del próximo domingo. El registrador nacional Hernán Penagos resaltó las garantías de transparencia, vigilancia y control: “Colombia cuenta con uno de los sistemas electorales más abiertos a la observación electoral nacional e internacional (...) En total, se trata de 1.150 observadores internacionales y 15.483 observadores nacionales, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada en todo el territorio".



Iris Marín, defensora del Pueblo, instó “a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas. A desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización. A evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente”. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “alterarnos no va a cambiar los resultados”, por lo que solicitó a los ciudadanos “a que después de votar permanezcan en sus casas tranquilos. Sus votos van a estar totalmente protegidos. 1'230.000 colombianos van a estar protegiéndolos”.



Asimismo, Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró en Noticias Caracol en vivo: "La observación electoral ya está lista, está desplegada. Llevamos una semana observando en el exterior donde tenemos 201 observadores que han estado pendientes en más de 50 ciudades de cómo van las elecciones en los 116 consulados. En Colombia vamos a tener 147 observadores internacionales en Barranquilla, Bucaramanga, en Nariño, en Huila, en Bogotá y vamos a tener 2.632 observadores y observadoras distribuidos en 445 municipios".

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

