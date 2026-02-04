Consejo Nacional Electoral niega la participación de Iván Cepeda a la consulta de la izquierda

Con seis votos -cinco de magistrados y uno de un conjuez-, el Consejo Nacional Electoral negó este miércoles la inscripción de Iván Cepeda a la consulta interpartidista de la izquierda llamada “Frente por la vida”, que se votará el próximo 8 de marzo. Así las cosas, el candidato no podrá participar en esta consulta, en la que buscaba medirse en las urnas frente a los también candidatos Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras. Sin embargo, tras la decisión del organismo, el Pacto Histórico anunció que se retira de esa consulta y el senador Iván Cepeda anunció que irá directo a primera vuelta el 31 de mayo.



Cabe señalar que para que el trámite quede en firme hace falta votar una nueva ponencia que respalde la votación de este miércoles. Una vez sea votada esa nueva ponencia, la revocatoria de la inscripción de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida será oficial. Así lo explicó en Noticias Caracol En vivo, el abogado Nicolás Farfán, uno de los demandantes. "La comisión compuesta por tres magistrados había radicado ponencia negando la solicitud de revocatoria, es decir permitiendo que Cepeda fuera a la consulta del 8 de marzo. Y esa ponencia acaba de ser derrotada. Lo que procede es que otro magistrado, que salvó el votó, proyecte una nueva ponencia en sentido contrario, es decir revocando la inscripción, y debe someterse a la misma votación, pero quedará igual, seis contra cuatro, como la de hoy (este miércoles)", detalló Farfán, quien precisó que en esa votación participarán los mismos conjueces y magistrados.

Los magistrados que votaron contra la participación de Cepeda fueron Alfonso Campo, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiroz, Benjamìn Ortiz y el conjuez Hollman Ibañez. Entretanto, a favor de Cepeda votaron Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y el conjuez Alberto Rojas Ríos.



Cepeda anuncia que irá directo a primera vuelta

Esta decisión del CNE se conoce un día después de que Cepeda anticipó que se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo si el CNE le impedía participar en la consulta de izquierda, como finalmente ocurrió. Ese anuncio lo reiteró este miércoles. "Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año", escribió el senador en sus redes sociales.



¿Por qué el CNE estudiaba la participación de Cepeda en la consulta?

El análisis de este caso fue sometido a votaciones previas en el CNE, pero había terminado dividido, con un resultado de cinco votos contra cuatro, sin que se alcanzara una decisión definitiva. Se necesitaban seis votos. Ante esa falta de consenso, el organismo activó el mecanismo de conjueces, que son juristas externos llamados de manera excepcional para destrabar decisiones cuando no hay mayorías claras al interior de la autoridad electoral.

En paralelo, el proceso se había visto retrasado por la situación de uno de los conjueces inicialmente designados, quien se declaró impedido por haber sido abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien Cepeda mantiene una batalla jurídica. La recusación fue presentada por una de las partes y aceptada este martes, lo que obligó al CNE a apartarlo del caso y a designar un nuevo conjuez para continuar con el estudio de fondo.



La controversia de este caso se centraba en si Cepeda incurría o no en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una consulta que se llevó a cabo el pasado 26 de octubre, cuando resultó elegido como candidato del Pacto Histórico con 1.540.391 votos, el 65,13 % del total, frente a 678.962 votos de la exministra de Salud Carolina Corcho, quien ahora es cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico.



Mientras algunas voces sostienen que la normativa electoral impide competir en más de un mecanismo de selección dentro del mismo proceso electoral, el equipo de Cepeda argumenta que esa consulta fue de carácter partidista y no interpartidista, por lo que sostienen que no existe una inhabilidad para participar en la del próximo 8 de marzo, cuando se votará en la urnas las consultas de la izquierda, la centroderecha y el autodenominado centro.

"Hay una restricción contenida en el artículo 107 de la Constitución y del artículo séptimo de la ley 1475 de 2011, que señalan que un precandidato que participó en una consulta no puede inscribirse en el mismo proceso electoral por una coalición diferente. Y participar el 8 de marzo implicaría una coalición diferente, ampliada", detalló el abogado Farfán, quien mencionó que la decisión se tomó, además, porque "la tarjeta electoral que se sometió a los colombianos el 26 de octubre decía 'vota para elegir candidato a la Presidencia' y no precandidato" y que "no podía haber una erogación de recursos en reposición de votos para los mismos efectos".

Farfán insistió, no obstante, que no se trata de una "vulneración de derechos políticos" y que, dadas las circunstancias, Cepeda, "al ser ganador de la consulta de octubre de 2025, tiene a derecho a inscribirse como candidato a la primera vuelta por el movimiento político del Pacto Histórico".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL