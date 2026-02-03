Iván Cepeda: “Si nos impiden ir a consulta, vamos a ir directamente a primera vuelta”

La consulta del ‘Frente por la vida’ se ha tornado difícil en cuando a que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la posibilidad de que Iván Cepeda participe o no quedó en manos de conjueces.

Este lunes, en Sala Plena del CNE, la ponencia que definía si Cepeda podía participar en la consulta terminó con una votación 5-4, cuando se requerían al menos 6 votos para adoptar una decisión de fondo. Por este resultado, fue necesario convocar a conjueces, como prevé la ley para este tipo de empates técnicos. Se espera que la definición se conozca antes del próximo jueves.



Cepeda, en octubre pasado, participó en la consulta interna del Pacto Histórico, con 1.186.095 votos, equivalentes al 64,71 % del total, resultando como el elegido de esta organización para ser su candidato presidencial. Y ahora hace parte de los aspirantes de la mencionada consulta interpartidista, que se desarrollará el 8 de marzo, pero sobre la cual hay dudas si puede participar debido a que ya hizo parte de una realizada anteriormente.



¿Qué dijo Iván Cepeda?

En un breve mensaje, a través de X, Cepeda dijo que su campaña ha logrado ir mostrando fuerza, llenando plazas y recibiendo multitudinario apoyo. “A medida que el Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza política de este país, también crecen todos los esfuerzos, las campañas y las maniobras para intentar debilitar y destruir nuestro proyecto y evitar que yo llegue al momento de la decisión electoral”, señaló



También consideró que están en curso múltiples estrategias contra su campaña. Según su punto de vista, una de ellas es “intentar vetar mi participación en la consulta del 8 de marzo y otra es impugnar nuestras listas a la Cámara, utilizando métodos que son claramente maniobras tramposas”.

Tras esos señalamientos, dijo que no se va a dejar intimidar, pues se describió como un dirigente político muy curtido en estas líneas. “Si creen nuestros adversarios que con esa serie de artimañas lograrán que desista de nuestro electorado, se equivocaron gravemente”, esbozó.

Finalmente, Cepeda aseguró que, si le impiden ir a la consulta, “vamos a ir directamente a primera vuelta”. Y añadió que, “sin ningún tipo de amedrantamiento, de temor, vamos por la victoria”.

Los otros aspirantes quienes buscan llegar a la Casa de Nariño, en reemplazo de Gustavo Petro, y que se medirán en la ya mencionada consulta, son Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Ese mismo 8 de marzo será la Gran Consulta, con políticos más afines hacia la derecha.

NO VAN A LOGRAR DETENER AL PACTO HISTÓRICO NI NUESTRA CANDIDATURA pic.twitter.com/3MooindNO9 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 3, 2026

