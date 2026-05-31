¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia? Esto dice el calendario electoral

Con el 93 % de las mesas informadas y de acuerdo con el boletín número 15 del preconteo, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los dos aspirantes con mayor respaldo en las urnas.



Según los datos reportados, Abelardo de la Espriella obtuvo hasta el momento 9.132.317 votos, equivalentes al 43,77 % de la votación contabilizada hasta ese momento. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 8.570.667 sufragios, correspondientes al 41,08 %.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con estas cifras, ambos candidatos avanzan a la siguiente etapa del proceso electoral, prevista en el calendario establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuál es la fecha para la segunda vuelta electoral?

De acuerdo con el cronograma electoral, la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026.



En esa jornada, los ciudadanos volverán a las urnas para elegir entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta. El resultado definirá quién asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.



La segunda vuelta es un mecanismo contemplado en el sistema electoral colombiano para los casos en los que ningún aspirante logra los requisitos necesarios para ser elegido presidente en la primera ronda de votación.

Publicidad

¿Por qué habrá segunda vuelta?

La legislación electoral colombiana establece que un candidato puede ser elegido presidente en primera vuelta únicamente si obtiene el 50 % de los votos válidos más uno.

Para este cálculo se tienen en cuenta los votos válidamente depositados, es decir, los sufragios marcados por alguno de los candidatos y los votos en blanco.

Publicidad

En este caso, ninguno de los candidatos alcanzó la cifra de 20.710.988 votos, equivalente a la mitad más uno del censo electoral de 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones.

Cuando ningún aspirante alcanza ese umbral, la elección debe definirse en una nueva jornada electoral entre los dos candidatos más votados.

Este mecanismo fue incorporado al sistema electoral colombiano con la Constitución de 1991 y busca que el presidente elegido cuente con el respaldo de una mayoría de los votantes que participan en la elección.

Mientras continúan los escrutinios y la consolidación de los resultados oficiales, el proceso electoral entra ahora en una nueva fase en la que los ciudadanos deberán decidir entre los dos candidatos que encabezaron la votación de la primera vuelta presidencial de 2026.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co