Sergio Fajardo habla tras su derrota en las elecciones presidenciales: "No nos vamos a resignar"

El candidato Sergio Fajardo, del partido Dignidad y Compromiso, fue uno de los derrotados en la jornada de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo. Los resultados de preconteo proyectaron a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para medirse en una segunda vuelta.



Fajardo quedó de cuarto en las elecciones presidenciales de este domingo. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99.81 % de las mesas informadas, el candidato de Dignidad y Compromiso obtuvo 1.007.356 de votos, lo que representa el 4,25 %. El candidato estuvo detrás de Paloma Valencia, aspirante del partido Centro Democrático, que sacó un poco más de 1 millón 600 mil votos.



La declaración de Sergio Fajardo tras su derrota en las urnas

El exalcalde de Medellín dio unas declaraciones tras conocerse los resultados de preconteo de las elecciones presidenciales. "Gracias a este equipo. Gracias a ese millón de votos que nos dieron la confianza a nosotros. Gracias porque enfrentamos todas las adversidades que se podían enfrentar y las enfrentamos con dignidad, con nuestros principios, con nuestros sueños, con nuestros ideales, con nuestra decencia. Y ese mensaje es muy importante para todo Colombia", aseguró el ahora excandidato.



"Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho. Vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor y no nos vamos a resignar a mirar una confrontación, sino que vamos a ser protagonistas de lo que falta en estas elecciones", agregó Fajardo.

#ColombiaDecide2026 | Sergio Fajardo agradeció a sus votantes y envió un mensaje de cara a la segunda vuelta presidencial: "Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país", dijo. Cubrimiento especial 👉🏻 https://t.co/yYCBH1taiy pic.twitter.com/IsmW2mum5Q — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 31, 2026