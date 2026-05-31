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Elecciones en Colombia: voto en blanco vence a seis candidatos y supera los 400.000 sufragios

Solo tres aspirantes superaron esa cifra: Abelardo de la Espriella con 10,2 millones, Iván Cepeda con 9,6 millones y Paloma Valencia con 1,6 millones de votos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de may, 2026
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Resultados elecciones

El voto en blanco se convirtió este domingo en una de las sorpresas de la primera vuelta presidencial en Colombia al alcanzar 404.316 sufragios, una cifra superior a la obtenida por seis de los once candidatos que aspiraban a la Casa de Nariño.

Con el 99,03 % de las mesas escrutadas, el voto en blanco suma el 1,72 % de los sufragios válidos, superando a candidaturas que recorrieron el país durante meses en campaña pero que terminaron con apoyos mucho más modestos en las urnas.

¿Quiénes quedaron debajo del voto en blanco?

Entre ellos se encuentran el general retirado Gustavo Matamoros, con 5.500 votos; el exsenador Roy Barreras, con 13.900; y la empresaria Sondra Macollins Garvin, que sumó 19.700 apoyos. También quedaron por debajo del voto en blanco Miguel Uribe Londoño (28.400 votos), Mauricio Lizcano (53.400), el empresario Santiago Botero (204.883) y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, con 223.500 sufragios.

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Solo tres aspirantes superaron esa cifra: el derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado con 10,2 millones; el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones; y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de papeletas.

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De la Espriella y Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 21 de junio.

El resultado refleja además la fuerte concentración del voto en torno a los tres principales aspirantes, en una elección que comenzó con más de un centenar de precandidatos y terminó reducida a trece nombres en el tarjetón, de los cuales dos se retiraron a última hora para apoyar a Cepeda.

¿Qué pasará con los votos de Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo?

Se trata del excanciller Luis Gilberto Murillo, que obtuvo 13.152 votos, y del exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, con 12.580 papeletas, que no serán tenidas en cuenta.

En total, más de 41 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas, alcanzando una participación del 57,41 %, superior al 54,9 % registrado en la primera vuelta de 2022.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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