En video | La captura de un ciudadano canadiense en un gimnasio de Medellín: ¿por qué era buscado?

Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró el momento en que un ciudadano canadiense fue capturado mientras realizaba ejercicio en un reconocido gimnasio del barrio El Tesoro, en la comuna 14 (El Poblado), en Medellín. La detención llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar y posteriormente fue confirmada por las autoridades.



El capturado fue identificado como Arif Jhuman, alias Gillani, un ciudadano canadiense requerido mediante circular roja de Interpol y buscado tanto por las autoridades de Estados Unidos como de Canadá por investigaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas.

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Así ocurrió la captura en un gimnasio de El Poblado

De acuerdo con la información conocida, Arif Jhuman, de 40 años, se encontraba utilizando una de las máquinas del gimnasio cuando agentes de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y la Policía de Canadá, ingresaron al establecimiento para ejecutar la orden de captura.

Según se conoció, los uniformados llegaron hasta el lugar con la orden judicial y procedieron con la detención del extranjero, quien era requerido mediante una circular roja de Interpol.



Tras el procedimiento, fue trasladado bajo custodia policial a una estación de Policía para adelantar los trámites legales correspondientes y continuar con el proceso judicial en su contra.



El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció frente a lo ocurrido

Luego de conocerse el operativo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en X y destacó el trabajo conjunto entre las autoridades nacionales e internacionales.

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"Medellín no es refugio de criminales. En una operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y agencias internacionales fue capturado en Medellín Arif Jhuman, alias 'Gillani', ciudadano canadiense requerido por las autoridades de Estados Unidos por su participación en una red de tráfico internacional de drogas y armas".

El mandatario agregó que el extranjero también era buscado por las autoridades de Canadá y aseguró que "habría ingresado a Colombia con documentos falsos".

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Asimismo, señaló que enfrentaba cargos por la presunta conspiración para traficar más de 100 armas de fuego entre Estados Unidos y Canadá.

"Aquí trabajamos de la mano con las autoridades nacionales e internacionales para cerrarles el paso a las estructuras criminales transnacionales. Aquí hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia", escribió el alcalde.

🚨‼️Medellín no es refugio de criminales.



En una operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y agencias internacionales fue capturado en Medellín Arif Jhuman, alias "Gillani", ciudadano canadiense requerido por… pic.twitter.com/ohjweapEch — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 9, 2026

¿Por qué era requerido por las autoridades?

De acuerdo con la información conocida, Arif Jhuman era buscado en Canadá porque tiene una sentencia vigente de nueve años y 11 meses de prisión por porte y tráfico de estupefacientes, emitida por un tribunal del estado de Ontario.

Además, desde 2023 enfrentaba otro proceso judicial luego de incumplir las condiciones de la libertad condicional tras una captura registrada ese mismo año en un suburbio de Toronto por los mismos delitos.

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A esto se suma que, en diciembre del año pasado, autoridades de Tampa, en Estados Unidos, le imputaron cargos por porte y tráfico de armas y por presuntos vínculos con redes dedicadas al tráfico de fentanilo en el estado de Florida, junto con otras cinco personas.

La investigación también está relacionada con una red señalada de traficar 100 armas de fuego entre Estados Unidos y Canadá para posteriormente distribuirlas en diferentes partes del mundo. Durante esos operativos fueron incautadas 29 armas de fuego.

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La circular roja de Interpol permitió ubicarlo en Medellín

Según la información divulgada, tras el proceso judicial adelantado por una corte de Florida, el ciudadano canadiense presuntamente se fugó, razón por la cual se emitió una circular roja de Interpol.

Las investigaciones permitieron establecer que se encontraba residiendo en la comuna 14 (El Poblado), en Medellín, donde finalmente fue localizado y capturado mientras se ejercitaba en un gimnasio.

Además, hace aproximadamente tres años, la Policía Provincial de Ontario había publicado una ficha de búsqueda en la que identificaba a Arif Jhuman como un hombre de 36 años, de 1,80 metros de estatura, 79 kilogramos de peso, cabello negro y ojos marrones, indicando que era conocido por frecuentar Toronto y solicitando información que permitiera establecer su ubicación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co