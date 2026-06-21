El mensaje de organismos electorales y de control antes de abrir las urnas en la segunda vuelta

A pocos minutos de que abran las urnas en esta segunda vuelta de elecciones presidenciales, organismos electorales y de control enviaron un mensaje a los colombianos. La primera de ellos fue María del Pilar Bahamón, vicepresidenta del Consejo de Estado, quien pidió que "que esta jornada sea pacífica, que sea una jornada de respeto en la que todos los colombianos podamos ejercer el voto en libertad.



El mensaje del Consejo de Estado

Bahamón empezó diciendo que "hoy los colombianos decidimos en las urnas el destino de nuestro país para los próximos cuatro años. En ese sentido, el Consejo de Estado reitera a todos los colombianos su compromiso férreo con la defensa y el respeto de la Constitución y la ley, con la defensa de la democracia, con la defensa del estado social de derecho de las instituciones, con la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas, y fundamentalmente con el compromiso de ejercer el control del abuso del poder por parte de todas las autoridades del estado".

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"El país tiene que estar tranquilo, que tiene jueces y magistrados que están comprometidos con la defensa de la Constitución y de la ley y que, sin pausa como hasta ahora, el Consejo de Estado seguirá defendiendo la institucionalidad y evitando que las autoridades abusen del poder, y ejerciendo día a día y sin pausa, sea cual sea el resultado de estas elecciones, vigilando el cumplimiento de la Constitución y la ley por parte de las autoridades del Estado sin excepción", agregó.



Mensaje del Consejo Nacional Electoral

Cristian Ricardo Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral se dirigió a los colombianos resaltando que "tienen que salir a votar con la plena garantía de que estas elecciones son las más vigiladas en la historia de nuestro país. Más de 800 mil jurados, más de 300 mil testigos en las 124 mil mesas le dan garantía a todos los colombianos de que tenemos una democracia, la más fuerte de América Latina, sin lugar duda. Añadió: "Una diferencia política no nos puede costar un amigo, la familia y mucho menos la vida. Hoy la invitación a todos los colombianos es salir a votar en paz. Las instituciones estamos aquí para garantizarles a todos los colombianos que cada voto que depositen en esas urnas va a ser contado con la mayor transparencia y legitimidad. De eso se trata la democracia. Que viva la democracia".



Esto dijo la Defensoría del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, comentó lo siguiente: "La Defensoría del Pueblo va a estar hoy desplegando a todas sus personas en las 42 regionales en el país para acompañar este proceso democrático. Tendremos 2.342 personas, funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas, acompañando 2.126 puestos de votación en 408 municipios. Cualquier inquietud que se pueda presentar podrán acudir a la Defensoría del Pueblo para presentarla y la tramitaremos adecuadamente".

"Estamos llamando a un mensaje de confianza en las instituciones. Hemos venido trabajando articuladamente durante muchos meses para que este proceso electoral, que hoy culmina con la elección del nuevo presidente de la República, sea un proceso que le dé confianza a toda la ciudadanía. Que todas las personas que salgan a votar tengan tranquilidad de que su voto va a contar y va a ser cuidado por las autoridades", señaló.



ÁNGELA URREA PARRA

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