Estas personas serán jurados de votación en la segunda vuelta de elecciones presidenciales 2026

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, realizada el 31 de mayo de 2026, dejó cifras concretas que definieron el paso a la segunda jornada electoral. Con el 100 % de las mesas informadas, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 %, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, con el 40,90 %.



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En el tercer lugar quedó Paloma Valencia con 1.639.685 votos (6,92 %), seguida por Sergio Fajardo con 1.009.073 votos (4,26 %). Estos resultados impidieron que algún candidato superara el 50 % requerido por la Constitución, lo que llevó a una segunda vuelta entre los dos primeros.

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La jornada contó con 122.020 mesas de votación en todo el país, lo que implicó la presencia de jurados en cada una de ellas para operar el proceso electoral. Teniendo en cuenta que cada mesa está conformada por seis jurados, el número total de ciudadanos designados superó los 732.000 jurados de votación durante la primera vuelta.



¿Quiénes serán jurados en la segunda vuelta?

Para la segunda vuelta presidencial de 2026, la Registraduría Nacional determinó que no se realizará una nueva selección de jurados de votación. Los ciudadanos que ya fueron designados en la primera vuelta continuarán en sus funciones, cumpliendo el mismo rol en la mesa y en el puesto de votación que les fue asignado inicialmente.

"Debes presentarte en el mismo puesto y mesa de votación asignados inicialmente. Tu compromiso es fundamental para garantizar la transparencia, la integridad y la confianza en el proceso electoral", precisó la Registraduría.



¡Atención, jurados de votación!



Si fuiste designado como jurado para la primera vuelta presidencial, continuarás desempeñando esta importante labor en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.



✅ Debes presentarte en el mismo puesto y mesa de votación asignados inicialmente.… pic.twitter.com/bofpT84rWZ — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 4, 2026

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Los jurados de votación cumplen una función directa en los resultados como los que se registraron en la primera vuelta. Son los responsables de diligenciar los formularios E-14, donde se consignan cifras exactas como las obtenidas por cada candidato. Además del conteo, los jurados verifican la identidad de los votantes, entregan los tarjetones y garantizan el registro de cada sufragio durante la jornada.

La segunda vuelta, programada entre los dos candidatos con mayor votación, requiere el mismo nivel de operación que la primera. Esto implica que los jurados cumplirán nuevamente el proceso completo: instalación de mesas, desarrollo de la votación y conteo final.

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Las cifras de participación de la primera vuelta, que superaron los 23,6 millones de votos depositados, reflejan la dimensión del trabajo que tienen estos ciudadanos durante la jornada electoral.

ANGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL