El pronunciamiento de Miguel Uribe Londoño contra la Paz Total del Gobierno Petro: "Paz fatal"

Colombia está a tan solo dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales 2026 y en Noticias Caracol se llevó a cabo un nuevo debate con cuatro de los candidatos (Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo y Santiago Botero) que aspiran con llegar a la Casa de Nariño en reemplazo del presidente Gustavo Petro. Uno de los temas que más le preocupa a los colombianos es el de seguridad en el país, además de la presencia de grupos armados ilegales en los territorios, ejerciendo poder y control territorial, y los candidatos se refirieron a cómo será su trabajo en esta ámbito si ganan las elecciones.



"Alianzas entre políticos y criminales han generado inseguridad": Sondra Macollins

La primera en referirse al tema de seguridad fue Sodra Macollins, quien dijo que “las alianzas entre los políticos y las estructuras criminales son los que han generado la inseguridad y la impunidad en este país. Necesitamos garantizar que la justicia no va a tener puerta giratoria. Necesitamos garantizar que el Estado no solamente va a tener seguridad, sino que, cuando se cumpla con ese protocolo, la justicia va a actuar de una forma independiente y no como propone el señor Santiago Botero, que sea como una sola estructura”.



"Lo más rentable que hay en Colombia es ser delincuente": Miguel Uribe

Miguel Uribe Londoño, por su parte, aseguró que “el problema que estamos viviendo es porque no hay voluntad presidencial de darle seguridad a Colombia. Esto no debería estar pasando. Tan fácil como que el presidente diga, ‘voy a defender a los colombianos. Mi deber como presidente es proteger la vida de los colombianos, proteger sus bienes, proteger la economía, proteger a Colombia’. Eso no está sucediendo. No estábamos viviendo así hace cuatro años cuando Petro empezó la Presidencia. Ahora nos dicen que por cuenta de una falsa paz total, o más bien una paz fatal, los grupos ilegales pueden estar libres, los criminales están libres. Hoy lo más rentable que hay en Colombia es ser delincuente”.



"La seguridad se garantiza con presencia del Estado": Carlos Caicedo

El aspirante Carlos Caicedo también se refirió al tema de inseguridad y dijo que “9.600.000 víctimas son el producto de la violencia en Colombia, jóvenes desplazados de su territorio. Lo que hay que hacer es garantizar seguridad y la seguridad se garantiza con presencia del Estado, con Ejército, con Policía, pero también con inversión social y el rescate de nuestra juventud que está en manos de los grupos criminales. Por eso hemos planteado llevar a todos los jóvenes al sistema educativo, incluyendo un salario educativo”.

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Finalmente, Santiago Botero mencionó que “la justicia que yo propongo es que todo sea igual porque es que hoy el presidente tiene una justicia diferente, los congresistas otra y el resto de los colombianos otra. Se inventaron para los hampones la justicia transicional. Entonces, es una sola justicia para todos, con una separación de poderes, donde el presidente no pueda poner fiscal”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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