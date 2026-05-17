Miguel Uribe Londoño a Uribe y Paloma Valencia sobre su hijo: “No usen más su nombre”

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe y a Paloma Valencia al llegar al debate presidencial de Noticias Caracol, en el que también participan Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Santiago Botero.

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El candidato presidencial se mostró contento por haber sido invitado al debate “porque es importante que conozcan a todos los candidatos para que voten libremente el 31 de mayo”.

Para empezar el debate, dijo, “me encomiendo a Miguel, mi hijo, pienso en él: ¿qué harías tú? Estudio lo que él dijo, vuelvo y repaso todo lo que él estaba haciendo y el programa de gobierno que él y yo fabricamos juntos porque fui su coequipero, compartimos visiones y en eso pienso, y en Dios, por supuesto”.



Sobre lo que busca en este encuentro con otros candidatos es, agregó, “enviar un mensaje de libertad, de servicio, de integridad, que lo Miguel quería hacer por Colombia era servirle porque la amaba mucho, yo también”.



Los cruces con Paloma Valencia

Miguel Uribe Londoño manifestó que volvería a hablar con el partido “cuando ellos quieran llamarme a mí para proponerme algo de unión por Colombia, lo haremos. Ahora no, en esta elección cada uno va por su camino, ellos así lo quisieron”.



Y aprovechó para hacerle una solicitud a la candidata y al expresidente Álvaro Uribe: “No usen más el nombre de Miguel. Eso que la candidata Paloma hizo en una plaza pública hablando de que los candidatos no se pusieran chalecos o no tuvieran seguridad que porque ella no los necesita, gracias a Dios ella no los necesita usar, pero no tenía que compararse otra vez con Miguel. Cada vez que puede hablan con el muerto, se refieren al muerto y el muerto no está aquí para defenderse ni poderles opinar, no lo usen más”.

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“Uribe y Paloma, no usen más ni la imagen ni el nombre de Miguel Uribe Turbay, que ustedes lo echaron de ese partido y lo maltrataron”, agregó. (Lea también: "Paloma maltrató a mi hijo": Miguel Uribe Londoño sobre apoyo de Claudia Tarazona a Paloma Valencia)

#ColombiaDecide2026 | "No usen más el nombre de Miguel", fue el llamado contundente de Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, tras su llegada al canal Caracol para el debate presidencial de esta noche.



Conéctese al debate presidencial de Noticias Caracol, desde las 7:30… pic.twitter.com/zB4FUinX3C — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 17, 2026

Miguel Uribe Londoño dijo, además, que decidió meterse en la política “por llevar el legado y las banderas de Miguel, porque él iba a arreglar los problemas de Colombia” y “lo mataron porque estaba incomodando a los malos, porque nos iba a dar seguridad y porque iba a ser el próximo presidente de Colombia”. (Lea también: Esposa de Miguel Uribe dice que apoyará a Paloma Valencia en primera vuelta y explica el porqué)

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