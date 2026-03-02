Elecciones 2026: ¿cuáles son las propuestas de los influencers que buscan llegar al Congreso?

El 8 de marzo los colombianos tienen una cita en las urnas para las elecciones al Congreso 2026, que definirán quienes ocuparán las curules tanto en Cámara de Representantes como en el Senado de la República y legislarán durante un periodo de cuatro años. De acuerdo con las cifras presentadas por la Registraduría Nacional, para estos comicios se inscribieron un total de 3.231 candidatos.

En una apuesta por la representatividad de los colombianos en la rama legislativa se ha podido observar que hay influencers, personas que han acumulado cientos de miles de seguidores en redes sociales al hacerse virales, quieren ocupar un asiento en el Congreso y sesionar.



Felipe Saruma

Creador de contenido oriundo del Atlántico que decidió dar el salto a la política con el partido Cambio Radical. El influencer acumula millones de seguidores en plataformas y ahora busca llegar a representar su departamento en la Cámara Baja.



Propuestas:

Representar al gremio empresarial y a los emprendedores.

Impulsar proyectos para fortalecer y “maximizar” la presencia digital de negocios.

Promover leyes que faciliten el acceso digital a la educación superior.

Crear la primera facultad pública de cine en el Caribe.

Desarrollar programas y políticas públicas en salud mental.

Leonor Espinosa

Chef reconocida a nivel mundial. Esta mujer busca salir un rato de las cocinas para sesionar como representante a la Cámara por Bogotá con el Partido Liberal. De hecho, parte de sus propuestas están guiadas hacia toda la cadena productiva que hay en la gastronomía. El eje central de su campaña gira en torno a que las normas dialoguen con quienes producen y generan empleo en la ciudad.



Propuestas:

Alivios tributarios para nuevos negocios.

Ventanilla única para facilitar la formalización.

Fondo de estabilización para emprendimientos en sus primeros años.

Ley propia para el sector gastronómico y de bebidas.

Incentivos al empleo formal y fortalecimiento del abastecimiento.

Mayor seguridad para comercios y trabajadores.

Lalis

Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis” en el mundo de las redes, centra su contenido en la política y las denuncias públicas. También es sonada por respaldar el gobierno de Gustavo Petro. La influencer obtuvo el aval el Pacto Histórico para aspirar a la Cámara por Bogotá.



Propuestas:

Potenciar la economía popular, especialmente para jóvenes y adolescentes.

Garantizar la soberanía alimentaria.

Impulsar una ley que reconozca y fortalezca medios alternativos y comunitarios.

Laura Gallego Solís

Esta abogada fue señorita Antioquia, pero renunció a este título después de verse envuelta en la polémica por un video suyo en el que habla de “darle bala” al actual presidente Gustavo Petro y a Daniel Quintero. Ahora es candidata a la Cámara por Antioquia con Cambio Radical, con experiencia en derecho tributario, electoral y sector público.

Transitar hacia una política de “seguridad total”.

Aumentar recursos para las Fuerzas Armadas.

Restablecer requisitos académicos para altos cargos diplomáticos.

Eliminar el impuesto al patrimonio.

Defender la empresa privada, el agro y la seguridad jurídica.

Elefante Blanco

Un creador de contenido que no tiene rostro, pero sí un distintivo disfraz de elefante blanco que oculta su identidad. Este individuo anónimo ha hecho videos en los que denuncia, precisamente, elefantes blancos; proyectos que el Estado ha dejado inconclusos a lo largo y ancho del territorio. El Elefante ahora le apunta a llegar al Senado con el Partido Alianza Verde.



Propuestas:

Realizar mantenimientos periódicos a las estructuras del país, con sanciones para quienes incumplan.

Obligar a gobernantes para que instalen la infraestructura para el acueducto en municipios que no cuentan con el servicio, todo con presupuesto establecido por el Ministerio de Hacienda

Proponer la Ley Darío, que fija un presupuesto y tiempo definido para resolver huecos; esto estaría a cargo de los gobernantes municipales y departamentales

Me dicen Wally

El abogado, periodista y creador de contenido, centrado especialmente en la crítica política y el activismo, aspira al Senado de la mano con el Pacto Histórico. Su agenda tiene cinco ejes centrales de los que se desprenden varias iniciativas.



Propuestas:

Lucha contra la corrupción: endurecer sanciones, eliminar beneficios judiciales y fortalecer el control político y ciudadano con más transparencia.

endurecer sanciones, eliminar beneficios judiciales y fortalecer el control político y ciudadano con más transparencia. Cultura y medios alternativos: reformar la política cultural, apoyar artistas y creadores, y fortalecer medios comunitarios y regionales.

reformar la política cultural, apoyar artistas y creadores, y fortalecer medios comunitarios y regionales. Derechos y libertades: garantizar derechos LGBTIQ+, reforzar la protección animal y promover la legalización del cannabis recreativo con enfoque regulado.

garantizar derechos LGBTIQ+, reforzar la protección animal y promover la legalización del cannabis recreativo con enfoque regulado. Economía popular: facilitar acceso a financiamiento y contratación pública para emprendimientos comunitarios.

facilitar acceso a financiamiento y contratación pública para emprendimientos comunitarios. Campesinado: reducir la intermediación, promover compra directa y mejorar financiamiento e infraestructura rural.

Fairuz Valdiri

Ingeniera industrial con maestrías en Gestión de la Innovación y en Administración de Empresas. Fue decana de Ingeniería en la Universidad de la Costa CUC y Contralora Delegada en la Contraloría General. Pero su nombre resalta por el vínculo familiar que sostiene con la reconocida influencer Andrea Valdiri, su hermana, que ha aparecido en contenido de campaña. La candidata pretende representar al departamento del Atlántico en la cámara baja.



Propuestas:

Emprendimiento y familias productivas: f ortalecer pequeños y medianos negocios del Atlántico,combatir la extorsión que afecta a comerciantes y revisar y regular tarifas de energía para aliviar costos operativos.

ortalecer pequeños y medianos negocios del Atlántico,combatir la extorsión que afecta a comerciantes y revisar y regular tarifas de energía para aliviar costos operativos. Educación con oportunidades reales: facilitar financiación educativa para jóvenes, promover modelos que permitan estudiar y trabajar al tiempo, y articular formación académica con empleo y emprendimiento.

Pechy Players

Edwin Brito García es un creador digital que se volvió famoso por tener un estilo de humor vulgar en sus redes sociales, en las que habla del Junior de Barranquilla (equipo del que es hincha) y sobre ganadería, ya que es zootecnista. Entre 2020 y 2022, García fue contratista de la Alcladía de La Jagua y también del gobierno Petro. A pesar de eso, Pechy Players está afiliado al Partido Conservador en aras de llegar al Senado. Su hoaj de ruta en caso de llegar al Congreso contiene más de 10 ejes temáticos que giran alrededor del campo.

Propuestas:

Agro y rentabilidad rural: impulsar una ley de rentabilidad mínima para el productor, establecer aranceles inteligentes para proteger productos sensibles, fortalecer el seguro agropecuario subsidiado y garantizar compra pública local del 30%.

Infraestructura rural: ejecutar un programa nacional de placa huella, promover convenios entre Nación, departamentos y municipios con veeduría ciudadana, e incentivar obras por impuestos para mejorar y mantener vías terciarias.

Conectividad en el campo: declarar el internet rural como servicio público esencial, crear zonas WiFi en corregimientos productivos y capacitar digitalmente a campesinos para vender sin intermediarios abusivos.

Educación para la productividad: fortalecer colegios agropecuarios e industriales, implementar bachillerato con doble titulación junto al SENA y ofrecer becas rurales para carreras estratégicas.

Salud rural fortalecida: reforzar la red pública hospitalaria en zonas rurales, dar incentivos a médicos para trabajar en el campo, ampliar la telemedicina y ejercer mayor control contra la corrupción en el sistema de salud.

Otros famosos que quieren llegar al Congreso:

Javiér Fernández Franco, ‘el cantante del gol’ (Partido de La U)

Amaranta Hank (Pacto Histórico)

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz (Partido Conservador)

Julio Nava (Centro Democrático)

Andrés Guerrero, ‘Soy campesino’ (Partido Alianza Verde)

