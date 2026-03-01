Procurador general se refirió a los reparos del presidente Petro sobre el proceso electoral

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, dialogó con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas sobre las elecciones que se avecinan y los reparos que ha hecho el presidente Gustavo Petro al proceso. (Lea también: Resultados encuesta Invamer de intención de voto en primera vuelta presidencial, ¿quiénes lideran?)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Asimismo, habló de la paz electoral, una campaña que ha venido promoviendo y que, afirma, “lleva un mensaje que promocionamos Contraloría, Procuraduría y Registraduría, tratando de defender la institución de las elecciones para que Colombia asista tranquila, pacíficamente y, a conciencia, escoja su nuevo Congreso”.

Eljach afirma que “hemos logrado agrupar al empresariado, al sector privado y a gremios muy grandes”, incluso a universidades y la Iglesia católica.



Subraya que “si queremos una sociedad tranquila, tenemos que hacer unas elecciones tranquilas, eso implica que estamos rechazando a los violentos, a los delincuentes, a los que quieren sabotear, a los maleantes que no faltan y a que no se cometan delitos contra la libertad electoral, la libertad de sufragio o contra el elector”.



¿Qué opina el procurador de la polarización?

“La primera vacuna contra ese virus es pensar en los colombianos y no en la campaña de cada quien. Poner el interés general por encima de lo individual”, dice al respecto.



Gregorio Eljach recordó el compromiso que se adquirió entre diferentes actores tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, “hay que desarmar la palabra”, y considera que “viene bajando. Ya no se escuchan esos ataques, esas provocaciones que uno pensaría que podrían terminar en actos violentos a partir de aquella época aciaga”.

Publicidad

“El general de la candidatura de la campaña ha entendido que esto es una obligación, que no puede andar declarándose enemigo del contradictor, que no hay por qué descalificar a alguien que piensa distinto, que lo que uno plantea no tiene que ser necesariamente controversial”, explicó.



¿Cómo vigilar las elecciones en regiones como Catatumbo o el Cauca?

El procurador reconoció que “hay un déficit de instituciones, esa es una realidad. Y se trata de ir y recuperar la legitimidad de las instituciones, pero allá hay funcionarios, mesas de votación, puestos de votación y hay jurados designados, testigos”. (Lea también: Los intereses ocultos detrás de las curules de paz que se eligen este año, ¿qué pasa en Catatumbo?)



¿Por qué el presidente Gustavo Petro duda del proceso?

“Dudar no es malo y es un deber, cuando uno tiene una duda, manifestarlo. Pero el punto está en que el presidente viene reclamando que la estructura, la arquitectura del diseño de esos softwares, de esas aplicaciones -que son cuatro- que van a hacer la contabilización de los votos, y la asignación de curules por los votos que se saquen sea conocida públicamente”, dijo.

Frente a estos señalamientos, el procurador Eljach aseguró que “la veeduría ya empezó, se hace por organismos internacionales, por los partidos que deben designar auditores expertos, nosotros lo estamos haciendo por Procuraduría con expertos que hemos buscado para eso”.

Publicidad

“Estamos en el ejercicio de determinar si lo que se está haciendo es idóneo, si no es vulnerable a trampas o si sí. Lo que termine estableciéndose, eso se sabrá. A partir del lunes entra a manos de auditores. Esto es público”, afirmó.

Ante cualquier posible irregularidad, invitó a que “acudamos a la justicia, que es el árbitro final de toda la controversia. Confiamos en la seriedad de nuestros jueces, de nuestros magistrados en las altas cortes”.

Finalmente, aseveró que sin democracia “estamos en una dictadura y la dictadura no garantiza sino esclavitud política”.

Por eso instó a que “se respeten los resultados que digan las urnas, es decir, lo que termine en el preconteo y el escrutinio, salga como salga, en el entendido de que no sabemos quién va a ganar, pero que todo se haga limpiamente, en forma democrática”.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL