Ellos son Nadia Blel y Lidio García, los dos candidatos al Senado más votados el 8 de marzo

Más de 20 millones de colombianos acudieron a las urnas este domingo 8 de marzo para elegir a los próximos integrantes del Senado de la República, quienes junto con la Cámara de Representantes conforman el Congreso de la República, la corporación encargada de votar y proponer los proyectos de ley, reformar la Constitución y ejercer control político sobre el gobierno de turno.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el Senado de la República fueron inscritos 1.071 candidatos que componían 26 listas: por la circunscripción nacional se inscribieron 16 listas conformadas por 1.048 candidatos y, por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 23 aspirantes.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la jornada transcurrió "de manera pacífica y tranquila", y reconoció el trabajo de los jurados de votación, quienes al cierre de las urnas iniciaron el proceso de preconteo de los sufragios en los puestos de votación a nivel nacional. Había más de 40 millones de colombianos habilitados para votar, en 13.493 puestos y 123.314 mesas alrededor del país. En el exterior, estaban habilitados 1'250.846 connacionales, y un total de 253 puestos en 67 países.



El 8 de marzo también se eligieron a los ganadores de las consultas interpartidistas. Paloma Valencia ganó en la Gran Consulta por Colombia); Roy Barreras, en el Frente por la vida, y Claudia López, en la Consulta de las soluciones. Ahora los tres entran a la contienda para buscar llegar a la Casa de Nariño, tras las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.



Los candidatos al Senado más votados

En las listas abiertas o de voto preferente, donde los colombianos podían elegir a un candidato específico y no solo a un partido político, estaban los siguientes movimientos: Partido de la U, Partido Conservador Colombiano, Coalición Cambio Radical-Alma, Creemos, Frente Amplio Unitario, Coalición Fuerza Ciudadana, Alianza Verde por Colombia, Movimiento Salvación Nacional, MIRA-Nuevo Liberalismo y el Partido Liberal Colombiano.



Los candidatos que han obtenido más votos en el preconteo, con el 98,55% de las mesas informadas, son: Nadia Blel Scaff, del partido Conservador, con 176.812 votos, y Lidio Arturo García, del Partido Liberal, con 173.671 votos.

En el caso de Nadia Blel Scaff, es una abogada cartagenera egresada de la Universidad Externado. Ha sido senadora desde el 2014, y elegida tres veces consecutivas. Desde el 2024 es la presidenta del Partido Conservador, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en los 175 años de historia de la colectividad. Algunas de las leyes que ha impulsado son la normativa que prohíbe el asbesto en todo el país y la que creó el registro de abusadores sexuales."Hoy votamos por el orden, por la libertad y por la defensa de nuestra democracia. Por un Congreso comprometido, cercano a la gente, que escuche, que actúe y que trabaje por Colombia", aseguró en sus redes sociales antes de que se cerraran las urnas.

Por otro lado, Lidio Arturo García Turbay es comunicador social de profesión. Se desempeña como el actual presidente del Congreso de la República para la última legislatura del gobierno Petro, un cargo que ya había obtenido entre 2019 y 2020. Fue concejal y representante del departamento de Bolívar antes de llegar al Senado en el año 2010, cuando reemplazó a la destituida Piedad Córdoba. En el periodo 2022 - 2026, tuvo la votación más alta de su partido.

Cabe resaltar que los partidos que más obtuvieron votos fueron el Pacto Histórico y el Centro Democrático, los cuales tienen listas cerradas. Le siguieron el Paertido Liberal, Alianza Verde, el Partido Conservador, el partido de la U,

