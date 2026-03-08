Así fueron los resultados de las consultas interpartidistas en Bogotá: Juan Daniel Oviedo, sorpresa

Este 8 de marzo, Colombia acudió a las urnas para votar por sus aspirantes en las elecciones legislativas y también para elegir – si era de su preferencia – a algún candidato de las consultas inscritas: La Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y la del Frente por la Vida.
Con el 99% de las mesas informadas, Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras se consolidaron como los ganadores de sus consultas a nivel nacional. Sin embargo, hubo resultados que sorprendieron, entre ellos, una votación menor a la esperada para las consultas y el total de votos del aspirante Juan Daniel Oviedo, quien logró 1.252.104 votos.
El total de votos con el 99,09% de las mesas informadas es de 7.037.741 y los votos por cada una de las consultas está así: La Gran Consulta por Colombia: 5.827.737; Consulta de las Soluciones: 616.725 y Frente por la Vida: 593.279.
Los resultados de las consultas en Bogotá
De los 7.033.336 de votos en todo el territorio nacional, 1.654.709 se registraron en Bogotá, en donde un excandidato a la Alcaldía dio la sorpresa, se trata de Juan Daniel Oviendo, quien obtuvo 506.551 votos, es decir, 32.998 menos que la más votada en la capital, Paloma Valencia, que sumó 539.549.
La Gran Consulta por Colombia: 1.371.082
Paloma Valencia: 539.549
Juan Daniel Oviedo: 506.551
Juan Carlos Pinzón: 82.850
Juan Manuel Galán: 77.275
Enrique Peñalosa: 77.151
David Luna: 29.120
Vicky Dávila: 27.445
Mauricio Cárdenas: 25.890
Aníbal Gaviria: 5.630
Consulta de las Soluciones en Bogotá: 194.917
Claudia López: 188.155
Leonardo Huerta: 6.762
Frente por la Vida: 88.331
Roy Barreras: 37.844
Daniel Quintero: 34.533
Martha Viviana Bernal: 7.016
Héctor Elías Pineda: 5.116
Edison Lucio Torres: 3.822
Publicidad
En otras grandes regiones del país, como Antioquia y Valle los resultados fueron los siguientes:
La Gran Consulta por Colombia en Antioquia: 1.103.627
Paloma Valencia: 740.169
Aníbal Gaviria: 119.722
Juan Daniel Oviedo: 119.361
Juan Carlos Pinzón: 37.339
Vicky Dávila: 36.594
Juan Manuel Galán: 25.948
Mauricio Cárdenas: 8.437
Enrique Peñalosa: 8.129
David Luna: 7.928
Consulta de las Soluciones en Antioquia: 44.318
Claudia López: 40.938
Leonardo Huerta: 3.380
Publicidad
Frente por la Vida en Antioquia: 70.638
Daniel Quintero: 44.528
Roy Barreras: 15.731
Martha Viviana Bernal: 4.469
Héctor Elías Pineda: 2.651
Edison Lucio Torres: 3.259
La Gran Consulta por Colombia en Valle: 359.430
Paloma Valencia: 202.035
Juan Daniel Oviedo: 75.657
Juan Carlos Pinzón: 23.224
Juan Manuel Galán: 22.493
Vicky Dávila: 15.527
Enrique Peñalosa: 7.362
Mauricio Cárdenas: 5.673
David Luna: 4.903
Aníbal Gaviria: 2.556
Consulta de las Soluciones en Valle: 35.842
Claudia López: 32.951
Leonardo Huerta: 2.891
Publicidad
Frente por la Vida en Valle: 59.321
Roy Barreras: 34.538
Daniel Quintero: 16.263
Edison Lucio Torres: 3.999
Martha Viviana Bernal: 2.352
Héctor Elías Pineda: 2.169