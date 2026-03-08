Así fueron los resultados de las consultas interpartidistas en Bogotá: Juan Daniel Oviedo, sorpresa

Este 8 de marzo, Colombia acudió a las urnas para votar por sus aspirantes en las elecciones legislativas y también para elegir – si era de su preferencia – a algún candidato de las consultas inscritas: La Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y la del Frente por la Vida.

Con el 99% de las mesas informadas, Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras se consolidaron como los ganadores de sus consultas a nivel nacional. Sin embargo, hubo resultados que sorprendieron, entre ellos, una votación menor a la esperada para las consultas y el total de votos del aspirante Juan Daniel Oviedo, quien logró 1.252.104 votos.

El total de votos con el 99,09% de las mesas informadas es de 7.037.741 y los votos por cada una de las consultas está así: La Gran Consulta por Colombia: 5.827.737; Consulta de las Soluciones: 616.725 y Frente por la Vida: 593.279.



Los resultados de las consultas en Bogotá

De los 7.033.336 de votos en todo el territorio nacional, 1.654.709 se registraron en Bogotá, en donde un excandidato a la Alcaldía dio la sorpresa, se trata de Juan Daniel Oviendo, quien obtuvo 506.551 votos, es decir, 32.998 menos que la más votada en la capital, Paloma Valencia, que sumó 539.549.



La Gran Consulta por Colombia: 1.371.082

Paloma Valencia: 539.549

Juan Daniel Oviedo: 506.551

Juan Carlos Pinzón: 82.850

Juan Manuel Galán: 77.275

Enrique Peñalosa: 77.151

David Luna: 29.120

Vicky Dávila: 27.445

Mauricio Cárdenas: 25.890

Aníbal Gaviria: 5.630



Consulta de las Soluciones en Bogotá: 194.917

Claudia López: 188.155

Leonardo Huerta: 6.762



Frente por la Vida: 88.331

Roy Barreras: 37.844

Daniel Quintero: 34.533

Martha Viviana Bernal: 7.016

Héctor Elías Pineda: 5.116

Edison Lucio Torres: 3.822

En otras grandes regiones del país, como Antioquia y Valle los resultados fueron los siguientes:

La Gran Consulta por Colombia en Antioquia: 1.103.627

Paloma Valencia: 740.169

Aníbal Gaviria: 119.722

Juan Daniel Oviedo: 119.361

Juan Carlos Pinzón: 37.339

Vicky Dávila: 36.594

Juan Manuel Galán: 25.948

Mauricio Cárdenas: 8.437

Enrique Peñalosa: 8.129

David Luna: 7.928

Consulta de las Soluciones en Antioquia: 44.318

Claudia López: 40.938

Leonardo Huerta: 3.380

Frente por la Vida en Antioquia: 70.638

Daniel Quintero: 44.528

Roy Barreras: 15.731

Martha Viviana Bernal: 4.469

Héctor Elías Pineda: 2.651

Edison Lucio Torres: 3.259

La Gran Consulta por Colombia en Valle: 359.430

Paloma Valencia: 202.035

Juan Daniel Oviedo: 75.657

Juan Carlos Pinzón: 23.224

Juan Manuel Galán: 22.493

Vicky Dávila: 15.527

Enrique Peñalosa: 7.362

Mauricio Cárdenas: 5.673

David Luna: 4.903

Aníbal Gaviria: 2.556

Consulta de las Soluciones en Valle: 35.842

Claudia López: 32.951

Leonardo Huerta: 2.891

Frente por la Vida en Valle: 59.321

Roy Barreras: 34.538

Daniel Quintero: 16.263

Edison Lucio Torres: 3.999

Martha Viviana Bernal: 2.352

Héctor Elías Pineda: 2.169