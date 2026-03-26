Esta es la propuesta de Paloma Valencia para resolver la crisis en el sistema de salud

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y elegida en la Gran Consulta por Colombia, dialogó con Noticias Caracol sobre sus planes de Gobierno en caso de ser elegida presidenta. (Lea también: Así queda el tarjetón para las elecciones presidenciales del 31 de mayo)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una de sus principales preocupaciones es el sistema de salud y por eso explicó que planea hacer para ayudar a recuperar ese sector, con el fin de que los colombianos reciban la atención a la que tienen derecho.



De acuerdo con lo que dijo, tienen dos planes para ello. “El primero, la compra general de medicamentos a través del Estado para que podamos reabastecer y entregarles a los colombianos en los primeros días de nuestro gobierno los medicamentos que están haciendo falta, y organizar nuevamente el sistema para que con los inventarios llenos no vuelvan a faltar. Hoy se están debiendo más o menos 8 billones de pesos en medicamento. Nosotros vamos a empezar a pagar esa deuda, pero vamos a iniciar con la gran compra de medicamentos para que no hagan falta”, dijo.

El segundo, añadió, tiene que ver con lo que se le debe al sistema, por lo que “vamos a pagar esa deuda y como nos van a dejar la olla pelada, incluso no nos van a dejar ni la olla, lo que vamos a hacer es pagarla con títulos, es decir, deuda del Estado colombiano con una condición, y es que se desatrasen todos los procedimientos, tratamientos y todas las cosas que tienen pendientes los colombianos. Nosotros necesitamos que los colombianos vean una mejora inmediata. Esos son los dos planes de choque”. (Lea también: Juan Daniel Oviedo explica lo que acordó con Paloma Valencia y cuál será su papel en campaña)



Luego, según Paloma Valencia, iniciará “una configuración para tener un sistema que nos funcione llevando tecnología, internet a los territorios, que nos permita diagnosticar en el territorio. Ocho de cada 10 casos los vamos a resolver allá con un especialista que puede estar en cualquier lugar de Colombia, pero que conectado vía internet puede hacer el diagnóstico. Vamos a copiar el hospital padrino que usa el Valle del Lili para atender el Pacífico. Y lo siguiente que vamos a hacer es tener el pago por cada colombiano de acuerdo al riesgo de cada colombiano. Es decir, vamos a pagar más por los pacientes enfermos y a generar flexibilidad entre las EPS para que si a usted no lo están atendiendo bien, usted se pueda cambiar rápidamente a otra y le ofrezcan lo que usted necesita. Los colombianos con derecho a exigir y a pedirles a las EPS que los atiendan adecuadamente. Esto es especialmente crítico e importante para las poblaciones en condición de discapacidad que hoy están votadas, no tienen tratamientos, no tienen las terapias. Vamos a buscar cómo se logra montar todo eso”.



¿Piensa dialogar con otros partidos?

Frente a esto, Paloma Valencia manifestó que por ahora no lo tiene contemplado, “pero están invitadísimos todos a que vengan a este gran acuerdo de lo fundamental, que saquemos adelante este país, a que entre todos procuremos resolver tantos problemas. Es que hoy la crisis que tiene este país es multisistémica: es seguridad, es salud, es energía, son las finanzas públicas, son las vías, las vías terciarias, las autopistas, la crisis de todas las concesiones. Y hay una cosa muy grande que va a necesitar que todos los colombianos sumen, y por supuesto, yo vengo trabajando en el Congreso como el país lo sabe los últimos 12 años. Ahí hay muchos congresistas que me conocen. Aquí todos son bienvenidos y a los que me he encontrado les he dicho que aquí los espero para que trabajemos por Colombia. Yo quiero llegar teniendo un Congreso mayoritario, que nos permita sacar todas las iniciativas que tenemos para cumplirles a los colombianos desde el primer momento que ganemos la Presidencia”. (Lea también: El intercambio de mensajes entre Paloma Valencia y De la Espriella por apoyo de partidos políticos)



"Invito a los colombianos de todas las procedencias políticas, incluso a los que no les gusta la política, a los petristas, a que escribamos esa hoja del futuro de Colombia como la Colombia que nos merecemos, porque sí se puede", agregó la candidata.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL