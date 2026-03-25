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Así queda el tarjetón para las elecciones presidenciales del 31 de mayo

La Registraduría sorteó la ubicación en el tarjetón para los candidatos que buscar llegar a la Presidencia.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Tarjetón elecciones presidenciales 31 de mayo.
Tarjetón elecciones presidenciales 31 de mayo.
Colprensa

Colombia vive una intensa campaña rumbo a las elecciones del 31 de mayo, fecha cuando se elegirá al nuevo presidente del país, en reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Este miércoles, la Registraduría sorteó cómo queda el tarjetón para los comicios.
De esta manera, ya se conoce cómo queda el orden de la tarjeta electoral que se le entregará a los votantes colombianos cuando pasen a las urnas de votación.

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Son 14 candidaturas presidenciales, las cuales días antes nombraron a su respectiva fórmula vicepresidencial. De hecho, en el tarjetón aparecerá tanto la fotografía como el nombre del candidato presidencial y su fórmula.

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Además de los 14 espacios para los candidatos, el tarjetón cuenta con el espacio de voto en blanco.

Así quedaron ubicados los candidatos en el tarjetón:

  1. Iván Cepeda y Aida Quilcué
  2. Clara López y María Consuelo del Río
  3. Claudia López y Leonardo Huerta
  4. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
  5. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
  6. Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre
  7. Miguel Uribe Londoño y Luisa Villegas
  8. Sondra Macollins y Leonardo Karam Hel
  9. Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
  10. Carlos Caicedo y Nelson Alarcón
  11. Gustavo Matamoros y Mila María Paz
  12. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
  13. Sergio Fajardo y Edna Bonilla
  14. Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata
  15. Voto en blanco

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¿Puede cambiar su lugar de votación?

La Registraduría informó que los ciudadanos colombianos que hayan cambiado su lugar de residencia, tanto en el país como en el exterior, pueden inscribir su cédula hasta el 31 de marzo para votar en el puesto más cercano a su domicilio en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La entidad señaló que el trámite también lo deben realizar los ciudadanos que han regresado al país de manera permanente o cuya cédula fue expedida antes de 1988 y aún no están incluidos en el censo electoral.

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Este trámite se puede realizar en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil distribuidas en todo el país, en los puntos de inscripción o a través de las campañas móviles, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o digital en cualquiera de sus dos versiones (física o digital).

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