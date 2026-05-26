Sergio Fajardo, el profesor que por tercera vez busca llegar a la Casa de Nariño

Luego de casi tres décadas en la vida pública, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, matemático y profesor de profesión, busca de nuevo llegar a la Presidencia de la República bajo el aval del partido Dignidad y Compromiso. A sus 69 años, el profesor busca por tercera vez llegar a la Casa de Nariño, manteniendo su apuesta por un modelo que se enuncia de centro y que priorice la decencia y la razón frente a la polarización que fractura al país.



Fajardo, nacido en Medellín, la capital antioqueña, dio el salto a la vida pública a finales de los años 90 con el movimiento Compromiso Ciudadano, plataforma con la que rompió las estructuras políticas tradicionales de ese entoncespara convertirse en alcalde de su ciudad en 2004. Su gestión en Medellín y su posterior paso por la Gobernación de Antioquia (2012-2015) consolidaron su lema: "La esperanza se escribe con la E de educación".

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En esta nueva etapa, el hoy candidato está acompañado por Edna Bonilla como fórmula vicepresidencial y cuenta con el respaldo de la diplomática María Ángela Holguín, su actual pareja, quien destaca su capacidad de gestión. Holguín afirmó en una entrevista reciente que "la persona que necesita Colombia es Sergio Fajardo", subrayando que él sembró la semilla de transformación que hoy define a Medellín.

El camino de Fajardo no ha estado exento de dificultades. Tras obtener más de 4 millones de votos en 2018 y enfrentar una votación menor en 2022 con la Coalición Centro Esperanza, el candidato reconoce errores del pasado. Sobre su experiencia anterior, por ejemplo, Fajardo admitió que la coalición construida en 2022 fue una "mala experiencia política" y que los líderes de ese momento no estuvieron "a la altura de lo que necesitaba el país". De ahí que en esta ocasión decidió no sumarse a ninguna coalición y decidió ir directo a primera vuelta.



Respecto al actual gobierno de Gustavo Petro y el anterior de Iván Duque, el matemático es tajante al señalar que la comparación entre ambos modelos muestra un estancamiento nacional. Fajardo percibe una Colombia llena de "incertidumbres, miedos, rabias y malestares", y asegura que el próximo periodo de Gobierno será "el más difícil que nos va a tocar enfrentar en la historia reciente".



Uno de los mayores retos para Fajardo sigue siendo la etiqueta de "tibio" que le imponen sus críticos, quienes cuestionan su negativa a tomar posiciones en los extremos del espectro político. Ante esto, el candidato defiende su postura como una forma de gobernanza: "Yo creo en el centro político... eso no es una ideología, sino una forma de gobernar".

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Su campaña para 2026 se ha centrado en ofrecer una alternativa a lo que él denomina la "confrontación permanente", citando a los dos grupos políticos más grandes del momento: el petrismo y el uribismo. En sus propias palabras: "Tenemos que escoger entre los extremos, la confrontación, la polarización... o adelante con Fajardo". Con este mensaje, el profesor busca convencer a lo que él mismo llama las "nuevas mayorías" de que la transformación del país es posible a través de la serenidad y los resultados concretos, distanciándose del insulto como herramienta política.

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