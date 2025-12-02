Expresidente Uribe habla de voluntad para un 'gran acuerdo': "Desde Abelardo hasta Fajardo"

El expresidente Álvaro Uribe indicó que desde el Centro Democrático tienen "la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana". Este, según dijo, incluiría un "gran espectro político, desde el Dr. Abelardo de la Espriella hasta el Dr. Fajardo". Asimismo, ratificó que las consultas del partido continúan con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, es decir, ya no participa Miguel Uribe Londoño, como se había mencionado en un comunicado.

"El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la Presidencia de la República. (...) Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana (...) Un acuerdo de esa naturaleza, y nosotros estamos dispuestos a aportar", añadió por medio de un video subido a su cuenta de X.

Añadió que, en caso de darse un acuerdo, este "tiene que lograr de manera paciente entendimiento sobre asuntos fundamentales que apunten a la seguridad de todos los colombianos, a la oposición eficiente, austera del Estado, al gran crecimiento de la economía, y al bienestar social, colectivo. Los acuerdos que se logren en los fundamental, para consolidar una coalición de esta naturaleza, también tendrán que reconocer ante la opinión pública las diferencias entre los aspirantes".



Noticia en desarrollo...