Influencers y famosos 'quemados' en elecciones al Congreso: Pechy Players, Saruma, Lily Díaz y más

Las elecciones legislativas celebradas este domingo en Colombia dejaron una larga lista de figuras políticas y mediáticas que no lograron regresar o llegar al Congreso, entre ellas candidatos provenientes del mundo digital, la cultura y el deporte. Hubo varios 'quemados' de la política tradicional, pero también varias de redes sociales, entretenimiento y otros sectores. Aquí hacemos un repaso por algunos de esos nombres que, pese a millones de seguidores en redes, no les alcanzó para llegar al nuevo Legislativo el 20 de julio.



La lista de 'quemados': algunos nombres

Leonor Espinosa, galardonada como mejor chef femenina del mundo en 2022 por la revista británica Restaurant, aspiraba a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y apenas logró 12.000 votos, insuficientes para conseguir una curul.

También se quedó sin curul el creador de contenido Edwin Javier Brito García, conocido en redes sociales como Pechy Player, quien había convertido su estilo ordinario en el eje de su estrategia electoral para llegar al Senado por el Partido Conservador, pero no lo logró. Obtuvo unos 24.600 votos. Otro de los aspirantes mediáticos que no alcanzó a una curul fue el influenciador Felipe Saruma, quien acumula más de 11 millones de seguidores en TikTok y era candidato a la Cámara por Cambio Radical y este domingo obtuvo unos 44.000 votos.

De otro lado, la comunicadora social Lily Díaz, hija del cantautor vallenato Diomedes Díaz y de la médica Betsy Liliana González, buscaba llegar a la Cámara de Representantes por el Atlántico en la lista del partido Conservador, pero solo obtuvo unos tres mil votos. El conocido 'Cantante del gol' también quería llegar al Congreso. Javier Fernández Franco se presentó al Senado bajo la bandera del partido de La U, pero solo sacó unos seis mil votos.



Laura Gallego Solís, la ex señorita Antioquia que cobró notoriedad luego de videos en los que planteaba acciones violentas. Participó en la coalición de Cambio Radical, partido de la U, Salvación Nacional y Verde Oxígeno, pero no logró votos suficientes. También se 'quemó' el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, quien pertenecía a la lista del Pacto Histórico al Senad. Y si bien esa lista fue la más votada en esa corporación, no obtuvieron los votos necesarios para que él llegue a una curul.



Sofía Araújo, actriz y abogada, aspiraba a llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero tampoco lo logró. Entre los 'quemados' también están el cantante Julio Nava, quien era candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático para el Valle del Cauca; el empresario Mario Hernández, quien figuraba en la lista al Senado del Centro Democrático, pero esa lista no obtuvo los votos suficientes para que él entrara al Legislativo.

En el grupo de los 'quemados' también está Wilder Zapata, creador de los gimnasios Action Black y ganador de El Desafío. Quiso llegar al Senado con el partido Creemos, pero solo obtuvo 10.446 votos. Óscar Ramos, conocido popularmente como El Ñato Óscar, también intentó llegar al Congreso con el partido de La U, pero se 'quemó'. Además, el creador de contenido político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, aspiraba a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior, pero solo obtuvo 4.478 votos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL