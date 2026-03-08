En vivo
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico: “Hoy comienza nuestro segundo tiempo”

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico: “Hoy comienza nuestro segundo tiempo”

Al finalizar la jornada electoral, conocerse lo candidatos ganadores de cada consulta y el preconteo de resultados para el Congreso de la República, Cepeda les envío un mensaje a sus adversarios.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de mar, 2026
Iván Cepeda, candidato a las elecciones presidenciales por el Pacto Histórico, habló de triunfo de su partido en el Senado de la República, donde ya superan los 3.5 millones de votos en las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo. “Compañeras y compañeros, hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones", aseguró.

En una intervención desde la sede de su partido, el aspirante a la Casa de Nariño se refirió a temas como las reformas agrarias y sociales y la lucha contra la corrupción, que es una de sus banderas políticas. "Profundizar los cambios – se los decimos a nuestros adversarios – no es ningún extremismo ni significa dividir el país, significa hacerlo más justo, más próspero y más humano, significa avanzar en el ideal de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, una potencia agroalimentaria y biodiversa, un país donde las regiones más olvidadas dejen de ser enclaves del narcotráfico y se conviertan en territorios de desarrollo, con agua potable, energías limpias y vías terrestres, fluviales y férreas que conecten la economía campesina con los mercados del país y del mundo, y en el corazón de esta nueva etapa, que no quepa duda, estará nuestra lucha decidida contra la gran corrupción”, subrayó.

Elecciones presidenciales 2026

