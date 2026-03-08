En vivo: siga los resultados de las elecciones del Senado hoy 8 de marzo

A las 4 de la tarde de este domingo 8 de marzo del 2026 se cierran las urnas en Colombia. Más de 41 millones de colombianos estaban convocados para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán este domingo, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales. Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidas 182 curules y la 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia.



Las elecciones son cruciales porque de la composición del Congreso dependerá el margen de maniobra que tendrá el presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro.



Siga minuto a minuto, después de las 4 de la tarde, la actualización del preconteo del Senado, de acuerdo a los resultados de la Registraduría.



Actualización de últimos resultados de preconteo en Senado (Espere los boletines de la Registraduría)

Partido de la U:

Centro Democrático:

Partido Conservador:

Patriotas:

Cambio Radical – Alma:

Colombia Segura y Próspera:

Frente Amplio Unitario:

Fuerza Ciudadana:

Pacto Histórico:

Oxígeno:

La lista de Oviedo:

Alianza por Colombia:

Salvación Nacional:

Ahora Colombia:

Partido Liberal:

Voto en blanco:

Voto nulo:

