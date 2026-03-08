En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / En vivo: siga los resultados de las elecciones del Senado hoy 8 de marzo

En vivo: siga los resultados de las elecciones del Senado hoy 8 de marzo

Los colombianos eligen este domingo a los 102 senadores que estarán en el periodo 2026-2030. Siga minuto a minuto los resultados de las votaciones en el país desde las 4 de la tarde.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 8 de mar, 2026
Thumbnail

A las 4 de la tarde de este domingo 8 de marzo del 2026 se cierran las urnas en Colombia. Más de 41 millones de colombianos estaban convocados para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

(Le recomendamos: Siga minuto a minuto los resultados de consultas interpartidistas de cara a las presidenciales)

Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán este domingo, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales. Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidas 182 curules y la 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia.

Las elecciones son cruciales porque de la composición del Congreso dependerá el margen de maniobra que tendrá el presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro.

Siga minuto a minuto, después de las 4 de la tarde, la actualización del preconteo del Senado, de acuerdo a los resultados de la Registraduría.

Actualización de últimos resultados de preconteo en Senado (Espere los boletines de la Registraduría)

Partido de la U:
Centro Democrático:
Partido Conservador:
Patriotas:
Cambio Radical – Alma:
Colombia Segura y Próspera:
Frente Amplio Unitario:
Fuerza Ciudadana:
Pacto Histórico:
Oxígeno:
La lista de Oviedo:
Alianza por Colombia:
Salvación Nacional:
Ahora Colombia:
Partido Liberal:
Voto en blanco:
Voto nulo:

NOTICIAS CARACOL

