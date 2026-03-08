En vivo: siga los resultados de las elecciones del Senado hoy 8 de marzo

A las 4 de la tarde de este domingo 8 de marzo del 2026 se cierran las urnas en Colombia. Más de 41 millones de colombianos estaban convocados para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.
Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán este domingo, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales. Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidas 182 curules y la 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia.
Las elecciones son cruciales porque de la composición del Congreso dependerá el margen de maniobra que tendrá el presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro.
Siga minuto a minuto, después de las 4 de la tarde, la actualización del preconteo del Senado, de acuerdo a los resultados de la Registraduría.
