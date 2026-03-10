José Manuel Restrepo revela por qué aceptó ser fórmula vicepresidencial de De La Espriella

El exministro José Manuel Restrepo será la fórmula vicepresidencial del abogado Abelardo de la Espriella y en Noticias Caracol en vivo dio detalles de por qué aceptó la propuesta del candidato, con quien, reconoce, las “diferencias son obvias”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con De la Espriella, “en medio de esta coyuntura económica tan compleja, Colombia requiere en la Vicepresidencia a un hombre de las calidades humanas y académicas del doctor Restrepo”.

“Me atrajeron dos cosas”

José Manuel Restrepo aseguró que se ha “reunido solo tres veces con el doctor de De la Espriella. La primera vez fue en una de esas marchas en homenaje a Miguel Uribe, después me invitó a hablar de los temas económicos, me pidió el favor de tener en consideración algunos temas relacionados con el futuro del país en materia de salud, de educación; y esta, que fue una comida, donde me hace la propuesta formal y yo la acepto”.



“No lo conocía de antes” de esos encuentros, aseveró, pero cuando escuchó la propuesta del abogado “me atrajeron dos cosas: la conversación de él me hizo referencia a su plan de gobierno de cómo construir un país milagro y coincidía con mi libro, ‘El borde de la esperanza’”.



Además, indicó que le “pareció atractivo liderar el relacionamiento de Colombia con el exterior, alrededor de temas económicos, desarrollo productivo, de lo que puede ser el aprovechamiento de la relación con Venezuela, EE. UU. y Asia”.

Publicidad

Restrepo cree que De la Espriella quiere “recoger el centro político”, así como “construir consensos, de construir con los que piensan distintos, un país para todos, incluidos los que votaron por el presidente Petro”.

Admite que “las diferencias son obvias” con el candidato, pero que él optara por el exministro “habla bien de él porque está pensando como un estadista, cómo va a gobernar al país, de la experiencia que necesita, del conocimiento que necesita, de la trayectoria que necesita”.

Publicidad

También aseguró que Abelardo de la Espriella “va a buscar un gabinete de enormes calidades, trayectoria y experiencia. Habla bien de él como un estadista”.



¿Cuál será su papel en la vicepresidencia?

De acuerdo con José Manuel Restrepo, “sería más de vinculación internacional, de acercamiento, por ejemplo, del equipo económico con inversionistas y calificadoras de riesgo, con el Fondo Monetario Internacional, con los Estados Unidos, con el Asia, es decir, es más un puente con el mundo. Pero claramente, muy seguramente me habrá de consultar y lo haré con mucho gusto sobre cuáles son los desafíos y cómo enfrentar esos desafíos en materia económica, en materia de salud. Incluso también en los temas de educación, de desarrollo productivo, porque esos son temas de mi competencia”.

Noticia en desarrollo.