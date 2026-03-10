¿Cuál es la posición de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, sobre la paz total?

Aida Quilcué es senadora por la Circunscripción Especial Indígena y miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Ahora también se convierte en la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico que espera ser electo para dar continuidad al programa de gobierno del presidente Gustavo Petro.

La política de 53 años habló con el programa Recap Blu, de Blu Radio, sobre este nuevo reto en su carrera, y se mostró confiada en los resultados de las elecciones presidenciales por los votos conseguidos por el partido de gobierno durante los comicios legislativos: “Yo lo veo con mucho positivismo. Creo que el Pacto Histórico se constituye la primera fuerza del país y eso nos da una gran esperanza para avanzar”.



Asamblea Nacional Constituyente, ¿la apoyaría o no?

“Como indígena y en el marco de la representación étnica, yo diría que para el caso de los pueblos se daría en el caso de que afiancemos en los derechos constitucionales, porque tenemos unos derechos que realmente han sido conquistados y en ello no podríamos retroceder para el caso de los pueblos étnicos, pero para otros temas yo creo que se hace necesario avanzar y lo consensuaremos porque nada se podrá hacer, como lo ha dicho el mismo presidente Petro, sin el poder constituyente, que son nuestros pueblos”, dijo.

Insistió en “que ahora nos tenemos que concentrar en la campaña y cuando avancemos lo iremos consolidando, porque yo vengo de un proceso comunitario y eso lo iremos construyendo con las comunidades si se hace necesario o no” una Asamblea Constituyente.



¿Qué piensa de darle continuidad a la paz total?

Aida Quilcué, que recientemente fue secuestrada por disidencias de las Farc y liberada el mismo día, admite que “la paz total no logró su objetivo total”, pero resalta “que fui presidenta de la Comisión de Paz y Postconflicto en el Senado de la República, en la cual acompañé algunas iniciativas. Incluso en el Cauca hay algunas iniciativas territoriales de paz que pueden ser demostrativas; en Nariño, por ejemplo, y me parece importante tenerlas en cuenta, de tal manera que, si bien existe esta situación tan difícil, no quiere decir que le cerremos la puerta al diálogo, no quiere decir que le cerremos la puerta al desescalamiento en el marco de las transformaciones y en otras iniciativas que incluso las mismas comunidades han propuesto”. (Lea también: Aida Quilcué cuenta que hombres que la secuestraron estaban esperando órdenes y luego desaparecieron)



“Yo creo que la paz no se construye desde las ciudades, desde las oficinas. La paz se construye desde los territorios y ese tendrá que ser un camino para seguir consolidando. Si bien existe una situación sistemática en el departamento del Cauca, no es la primera vez. Los pueblos indígenas hemos sido sometidos milenariamente a una violencia de exterminio físico y cultural, luego la guerra de los 50 años de las Farc, que luego desemboca en los acuerdos de paz. Y hoy no hay la excepción, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en los diálogos, en el desescalamiento y en muchas maneras que hoy han propuesto nuestras organizaciones y nuestras bases del Cauca y del país”, agregó.



