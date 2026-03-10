Economista y exministro de Duque: ¿quién es José Manuel Restrepo, fórmula de De la Espriella?

El académico y exministro colombiano José Manuel Restrepo será el compañero de fórmula del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, anunció este martes esa fuerza política. La elección de Restrepo es "una decisión orientada a tender puentes, construir consensos con quienes piensan distinto y aportar experiencia y madurez al proyecto de reconstrucción del país", señaló Defensores de la Patria en un comunicado.



Restrepo es un prestigioso economista que estudió en la Universidad del Rosario, en Bogotá, de la cual también fue rector, en la London School of Economics y en la Universidad de Bath, en el Reino Unido. También fue rector de la escuela de negocios CESA y actualmente ocupa el mismo cargo en la Universidad EIA.

En el Gobierno de Iván Duque fue inicialmente ministro de Comercio Industria y Turismo y luego titular de Hacienda, cargo en el que se caracterizó por el rigor en el manejo de las finanzas públicas.

En conversación con Noticias Caracol, De la Espriella justificó la elección de su fórmula bajo el argumento de que él no necesita a alguien que traiga votos sino alguien que le "aporte al país". "Esta no es decisión que obedece a un cálculo político sino una decisión responsable para tener como coequipero a una persona que le va a aportar mucho a Colombia y que en los momentos más difíciles de la patria le puede volver a prestar un gran servicio al país". Y describió a José Manuel Restrepo como la "persona idonea" para ayudarlo a "salvar y reconstruir a Colombia en sus horas más oscuras".



"(Restrepo) va a ser un vicepresidente con funciones y que le va a aportar mucho al país. Va a ser una especie de Marco Rubio para mí", haciendo referencia al rol del secretario de Estado de Estados Unidos en el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien elogia constantemente a su funcionario. De la Espriella afirmó que si llega a la Casa de Nariño se apoyará en Restrepo "en temas económicos, de comercio exterior, de fondeo de recursos, de inversiones nacionales y extranjeras, de relaciones con los gremios, la clase empresarial".



Las elecciones presidenciales colombianas se celebrarán el próximo 31 de mayo y, en caso de ser necesaria una segunda vuelta, se disputará el 21 de junio. De la Espriella, que está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, explicó que la elección de Restrepo como su candidato a la Vicepresidencia responde a la convicción de que necesita rodearse de "personas con experiencia, solvencia técnica y vocación de servicio".

"La elección de mi vicepresidente no ha obedecido a cálculos políticos ni a recomendaciones de nadie. Creo firmemente que Colombia necesita rodearse de personas mejores que uno mismo para poder reconstruir el país", afirmó De la Espriella, citado en el comunicado.

Restrepo, por su parte, dijo: "Llego a este proyecto con la convicción de que Colombia necesita recuperar la esperanza, construir consensos con quienes piensan distinto e inyectar experiencia y serenidad a esta apuesta por el futuro del país".

La elección de Restrepo se produce dos días después de las elecciones legislativas colombianas y de la celebración de consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha para escoger candidatos presidenciales.

En la consulta de la derecha la ganadora fue la senadora uribista Paloma Valencia, quien se perfila como una fuerte rival de De la Espriella por los votos de ese sector y del izquierdista Iván Cepeda, que lidera las encuestas e intención de voto.

El próximo viernes se cierra el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales, en las cuales los aspirantes deben incluir el nombre de su compañero de fórmula.

