Juan Daniel Oviedo confirma que Paloma Valencia ya le ofreció ser su fórmula vicepresidencial

Luego de una reunión con la candidata presidencial Paloma Valencia, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo confirmó que la también senadora ya le ofreció ser su fórmula vicepresidencial, pero que "en este momento ella es la que va a tomar la decisión y lo va a anunciar". En una declaración a medios de comunicación posterior al encuentro, Oviedo dijo que el anuncio de quién compañará a la candidata en su aspiración presidencial se hará este jueves junto a la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista en la que Paloma Valencia resultó electa este domingo con 3,2 millones de votos, equivalentes al 55,1%, según el preconteo del 99% de las mesas divulgado por la Registraduría Nacional.

"Tuvimos una excelente conversación con Paloma, en donde esa conversación hinesta que tuvimos ayer (este martes) acerca de algunas preguntas. No son líneas rojas. Son preguntas que se estaban planteando y que era importante que el país conociera cómo esta coalición es el ejemplo de sumar entre distintos", afirmó Oviedo, quien detalló que "esas preguntas se resolvieron adecuadamente y existe hoy el espacio para que podamos construir un proyecto político hacia futuro que verdaderamente permita el objetivo de la coalición".

Ante las preguntas insistentes de la prensa sobre si aceptó o no el ofrecimiento de la candidata, Oviedo respondió que, "en este caso, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia es la que tiene la responsabilidad de anunciarle al país quién va a ser su fórmula vicepresidencial. Nosotros estamos en los mejores términos, en donde la la Gran Consulta, a diferencia de lo que muchos quieren insinuar, está cumpliendo estrictamente su propósito hablando con la verdad, de frente al país y entiendo que aquí es la oportunidad de sumar entre distintos".



Oviedo señaló que ahora Valencia "va a tener la decisión a partir de todo el escenario de evaluación que tendrá que hacer con su partido", el Centro Democrático.

Noticia en desarrollo.