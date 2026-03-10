Paloma Valencia habla sobre fórmula vicepresidencial y qué viene en su campaña para primera vuelta

La campaña presidencial colombiana arrancó una nueva etapa desde este lunes con la definición de tres candidaturas de centro, izquierda y derecha. Justamente, la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó la Gran consulta por Colombia', con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Lea: ¿Cómo quedaría la Cámara de Representantes, según proyección de curules en el Congreso?)

Con el 99 por ciento de las mesas informadas, Valencia obtuvo 3.236.286 votos, ganando la consulta con ventaja sobre sus 8 competidores de la Gran Consulta. Y es que los resultados en estas consultas agitaron y movieron a las demás campañas presidenciales.



Por ejemplo, los dos candidatos quienes lideraban las encuestan antes de las consultas ya anunciaron a sus fórmulas vicepresidenciales. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, dijo que lo acompañará la lideresa indígena Aida Quilcué; mientras que Abelardo de la Espriella anunció al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.



La propia Paloma Valencia ha sostenido reuniones con los 8 precandidatos a quienes venció en la consulta y una de las posibilidades que baraja es que Juan Daniel Oviedo, segundo más votado, con 1.255.510, sea su fórmula vicepresidencial.



¿Qué dijo sobre la fórmula vicepresidencial?

Respecto a esa reunión, Valencia dijo que aún está evaluando quién será su fórmula vicepresidencial y si saldrá del grupo de precandidatos a quien venció en la consulta. Puntualmente sobre Oviedo, la candidata del Centro Democrático dijo que habrá una reunión este martes para conocer las expectativas y qué se puede hacer. “Debemos tomar decisiones que nos sirvan a todas y, sobre todo, le sirvan a Colombia”, dijo.

Publicidad

Aseguró que el nombre de Oviedo es uno de los nombres que sí analiza para su fórmula vicepresidente, pero también hay otros perfiles en evaluación. Insistió que no va a dejar de ser uribista o que quien esté con ella debe sacar un carné del Centro Democrático: “Lo que necesitamos es poder construir unos consensos sobre la base de que los diferentes pueden trabajar unidos”.

En cuanto a Oviedo, agregó que él no tiene la obligación de ser su vicepresidente ni ella la de nombrarlo, pero sí es una opción que está en evaluación. “Quiero un vicepresidente que no se parezca a mí, pero sí que crea en este proyecto que estamos construyendo”, anotó.



¿Qué lectura tiene sobre las elecciones?

Para Paloma Valencia, con los votos alcanzados en la Gran Consulta, se puede llegar a la segunda vuelta. “Superó la consulta de Gustavo Petro en las elecciones pasadas. Eso lo que muestra es que hay una potencia muy grande y un equipo que se mantiene, todos van a ayudar y a sumar en este proyecto político”, dijo.

Publicidad

Noticia en desarrollo…