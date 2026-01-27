Juan Fernando Cristo dice que sí hará parte de una consulta para elecciones del 8 de marzo

El exministro y excongresista Juan Fernando Cristo estuvo en Candidatos al Tablero y habló sobre si tiene interés en hacer parte de alguna de las consultas que se inscribirán para las elecciones del 8 de marzo y entre las que se escogerán los aspirantes a la Presidencia que irán a primera vuelta. (Lea también: Las multas y sanciones que podría enfrentar si no asiste o abandona su labor como jurado de votación)

Ya Frente por la Vida, que inicialmente se denominaba Pacto Amplio, se suscribió este martes 27 de enero ante la Registraduría con cuatro candidatos y dejando la puerta abierta para que otros políticos puedan hacer parte de ella.

Los inscritos fueron: Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero. Sin embargo, la Registraduría rechazó la inscripción del exalcalde de Medellín argumentando que aceptarla cuando “participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley".



¿Juan Fernando Cristo se unirá o no a una consulta?

“Vamos a estar en consulta el 8 de marzo. Hemos dicho que no vamos a primera vuelta. Creemos en el mecanismo de las coaliciones, de la democracia interna, de la democracia interpartidista y estamos en este momento por decidir la consulta que ahora se llama Al Frente por la vida, nos han invitado a esa consulta. Tenemos Asamblea Nacional de nuestro partido En Marcha convocada desde noviembre para este viernes 30 de enero, con el fin de tomar una decisión por parte de la militancia y la dirigencia del partido”, dijo.



También habló de la invitación que recibió para una posible consulta del “centro por parte de la candidata Claudia López y vamos a poner en discusión esas propuestas el próximo viernes en la asamblea del partido y allí tomaremos una decisión de manera democrática”.



No obstante, admitió que “nos ha ido bien en las conversaciones con los candidatos de lo que hoy es el Frente por la Vida. Hemos planteado un diálogo sobre un acuerdo programático, vamos bien en esas conversaciones, vamos a ver en los próximos días”.

Precisó que se abordaron varios temas y uno de ellos era “conformar una coalición no exclusivamente de la izquierda. Yo he sido liberal, liberal socialdemócrata, liberal reformista, no hago parte del Pacto Histórico. Luego sí se hace una convocatoria mucho más amplia, plural, incluyente, en donde haya espacio para las ideas liberales. Eso obviamente nos anima a participar en esa consulta. Y por lo mismo planteamos que era importante también avanzar en un nombre distinto al del pacto. Hoy se ha presentado un nombre, el Frente por la Vida, yo creo que es importante también. Luego vamos avanzando ahí”.

“Pero fundamental, un acuerdo programático serio, que no sea un acuerdo simplemente limitado a las ideas de izquierda, sino que vayamos hacia las ideas liberales, hacia las ideas socialdemócratas”, insistió.

Juan Fernando Cristo recordó que tomará la decisión final “el viernes, en la tarde, Asamblea Nacional del partido En Marcha”.

