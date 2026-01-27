En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Consulta de Pacto Amplio, inscrita en Registraduría con otro nombre: aparece Daniel Quintero

Consulta de Pacto Amplio, inscrita en Registraduría con otro nombre: aparece Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín se suscribió por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia y Partido del Trabajo de Colombia. Los otros aspirantes presidenciales registrados son: Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Quedó abierta la opción para que otros candidatos también puedan ingresar a esa consulta.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de ene, 2026
Consulta del Pacto Amplio se inscribe en el CNE y cambia de nombre: Daniel Quintero entre candidatos
Colprensa

Ante la Registraduría se inscribió la otrora consulta del Pacto Amplio que ahora quedó definida como Frente por la Vida, que incluye a un grupo de precandidatos entre los que los ciudadanos elegirán el 8 de marzo cuál será quien dispute la Presidencia de la República en primera vuelta. (Lea también: Centro Democrático lamenta renuncia de Lafaurie y reitera respaldo a candidatura de Paloma Valencia)

Los políticos inscritos inicialmente se encuentran:

  • Iván Cepeda, por el Movimiento Político Pacto Histórico.
  • Roy Barreras, por el Partido Político La Fuerza de la Paz y Movimiento Alternativo Indígena y Social.
  • Camilo Romero, por el Partido del Trabajo de Colombia.
  • Daniel Quintero, por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia y Partido del Trabajo de Colombia.

Podrán sumarse más candidatos a esta consulta

Juan Fernando Cristo, invitado a esta coalición, decidiría si se une a esta consulta del Pacto Amplio el próximo viernes 30 de enero.

Dentro del documento radicado, se indica que “los Partidos y Movimientos políticos que suscriben el presente acuerdo de consulta manifiestan su consentimiento expreso para la inclusión por consenso de nuevas candidaturas y de nuevos partidos políticos que deseen participar de la presente consulta, siempre que dicha incorporación se realice con anterioridad al vencimiento del período electoral, es decir, el 6 de febrero de 2026”. (Lea también: ¿Aún no sabe si es jurado de votación para las elecciones del 8 de marzo? Link para consultar)

Los firmantes señalan que “esta consulta y su resultado hace parte de un proceso de coalición política y de gobierno con vocación de continuidad conformada por los distintos partidos y candidaturas que la suscriben”.

Añade que “la vicepresidencia será definida por el candidato presidencial ganador en diálogo con la coalición y con base en criterios políticos, entre ellos, el resultado de la consulta”.

A través de sus redes sociales, Iván Cepeda, que ganó la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025, indicó que en la escogida para este 8 de marzo “participaremos para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.

Daniel Quintero, que había desistido de participar en la consulta de octubre y ha sido cuestionado por su gestión como alcalde de Medellín, escribió: “El futuro se parece a nosotros”.

Por su parte, Camilo Romero expresó que se radicó “el acuerdo colectivo que firmamos y en el que vamos juntos por un Nuevo Gobierno Progresista. De la mano de la ciudadanía haremos posible que en este 2026 Colombia vuelva a ganar”.

