Capturan a una mujer armada durante un acto de campaña de Paloma Valencia: está vinculada al Inpec

Una mujer, identificada como guardia del Inpec, que portaba un arma de fuego fue capturada este jueves por las autoridades durante un acto de campaña de la candidata presidencial del partido de derecha Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, realizado en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima. "El partido Centro Democratico y la campaña de Paloma Valencia Presidente expresan su preocupación por la presencia de una mujer armada durante un acto político en el que la candidata estaba acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez", señaló el partido en un comunicado. La mujer -cuyo nombre, según se conoció, es Mónica Fernanda Joven Urbano- fue detenida por la Policía Nacional, cuya "oportuna reacción" fue destacada por el partido.

Lo que se conoció es que cuando Valencia hablaba en tarima durante el evento en el parque José León Armero, en Honda, su esquema de seguridad alertó a la Policía sobre la presencia sospechosa de una mujer que estaba grabando el evento. Las autoridades entonces la abordaron y notaron que la mujer llevaba un arma, una pistola calibre 22. En el evento también estaba presente el expresidente Álvaro Uribe.



Paloma Valencia es la candidata del Centro Democrático en 'La gran consulta por Colombia', una especie de primaria de la derecha que se celebrará el 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, para escoger al aspirante que representará a ese sector en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, Valencia lidera ampliamente esa consulta con el 41,6% de intención de voto, seguida por Juan Manuel Galán (12,2%); Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila (10,4% cada uno); Juan Carlos Pinzón (8,4%); Enrique Peñalosa (6,2%); Aníbal Gaviria (4,8%); Mauricio Cárdenas (3,6%) y David Luna (2,4%).



El Centro Democrático solicitó a las autoridades efectuar "de manera inmediata una investigación rigurosa" que permita esclarecer los motivos por los cuales la persona armada se encontraba en el lugar y exigió al Gobierno del presidente Gustavo Petro plenas garantías para el ejercicio democrático y electoral.

El 7 de junio del año pasado el senador Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático, fue herido a tiros en la cabeza durante un acto de campaña en Bogotá, atentado que le costó la vida dos meses después, el 11 de agosto de 2025. Uribe Turbay era una de las principales cartas del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de este año, en las que la derecha busca recuperar el poder tras el primer gobierno de izquierda del país.

Por ese magnicidio han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. La Policía señaló en diciembre pasado que su principal hipótesis es que el crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Márquez.



¿Qué respondió el Inpec?

Luego de lo ocurrido, el Inpec emitió un comunicado, en el que dice rechazar "de manera categórica los hechos ocurridos" y aclaró que la mujer señalada "que manifestó ser funcionaria de la entidad (...) en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio". "Es importante precisar que la presencia de esta persona en dicha actividad correspondía a una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional del Inpec", agregó la entidad, que dijo no tener "relación, participación ni responsabilidad alguna frente a actividades de carácter político, ni avala comportamientos que contraríen la ley, los principios del servicio público o el régimen disciplinario vigente".

El Inpec informó también que la mujer está a disposición de la autoridad competente, y que brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, activará procedimientos administrativos y disciplinarios. "El Inpec no tolera conductas individuales que afecten la seguridad, la convivencia ni el buen nombre de la Institución", concluyó.

