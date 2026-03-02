En vivo
Caso profesor Neill Felipe Cubides | Por esta razón, Fiscalía tendría a dos personas en la mira

Con este avance en el caso, se espera que las autoridades hagan efectivas las capturas de los sospechosos por el homicidio del académico.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de mar, 2026
Caso profesor Neill Felipe Cubides | Por esta razón, Fiscalía tendría a dos personas en la mira
Neill Felipe Cubides, víctima de homicidio en Bogotá -
Noticias Caracol / Archivo

El caso del profesor Neill Felipe Cubides ha vuelto a ser noticia en las últimas horas debido a la supuesta individualización de dos personas por parte de las autoridades, quienes estarían vinculadas con la desaparición y posterior homicidio del docente de la Universidad Externado de Colombia.

Según informó la emisora *Caracol Radio*, la Fiscalía General de la Nación ya tendría plenamente identificados a estos dos sujetos, quienes habrían participado en los hechos que rodearon el crimen. De acuerdo con este medio, los investigadores de la Unidad de Vida de la Fiscalía basan estas acciones en elementos materiales probatorios que sugieren una relación directa con el aparente "paseo millonario" del que fue víctima el profesor. Sin embargo, aunque hay inidicios, esta información no ha sido revelada oficialmente por el ente investigador.

¿Quién era Neill Felipe Cubides?

Neill Felipe Cubides era reconocido por su destacada trayectoria profesional como ingeniero financiero y consultor de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. En dicha entidad, desempeñaba labores de alto nivel técnico, asesorando investigaciones del Ministerio Público en temas contables y financieros. Su desaparición ocurrió la noche del jueves 15 de enero, luego de que saliera de la Clínica El Country, en el norte de Bogotá, donde acompañaba a su esposa e hijo por una urgencia médica.

De acuerdo con los registros de cámaras de seguridad y testimonios, el profesor cruzó la carrera 15 y abordó un taxi, siendo este el último registro visual que se tiene de él con vida. Mientras su familia iniciaba una búsqueda desesperada, los delincuentes ya habían comenzado a desocupar sus cuentas bancarias. Durante la madrugada del viernes 16 de enero, se registraron tres movimientos: uno a la 1:25 a. m. por 2 millones de pesos, otro un minuto después por 4 millones, y una compra final por 250 mil pesos a la 1:51 a. m.. En total, fueron hurtados 6.250.000 pesos en menos de una hora.

El horror del caso se confirmó con el hallazgo del cuerpo en la vereda Los Soches, localidad de Usme, en el sur de la capital. El cadáver fue encontrado en una zona boscosa y despoblada, donde los criminales incineraron los restos utilizando gasolina para intentar borrar cualquier rastro de identidad. Debido al estado del cuerpo, el Instituto de Medicina Legal requirió de tres días de labores científicas para confirmar la identidad del docente. El informe forense reveló que Cubides presentaba tres heridas con arma cortopunzante e indicios de asfixia por estrangulamiento.

Las autoridades sospechan que detrás de este crimen se encuentra una banda delincuencial organizada dedicada a la extorsión y el secuestro en Bogotá, la cual podría estar implicada en otros hechos similares. Por su parte, la familia del profesor, a través de su esposa Denis Alfaro, hizo un llamado para que el caso no quede en la impunidad y se haga justicia pronta.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

