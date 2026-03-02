Así fue el traslado del cuerpo de 'El Mencho' al cementerio: convoy militar escoltó la carroza

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado este lunes a un cementerio en el municipio de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, para su sepultura, tras haber sido velado en una funeraria de la capital de Jalisco, según confirmó AFP y EFE.



Oseguera murió el pasado 22 de febrero durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Según informaron las autoridades, en los enfrentamientos posteriores fallecieron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG, la mayoría en el estado de Jalisco.

El sábado, la Fiscalía General de la República entregó el cuerpo a sus familiares en Ciudad de México. A partir de ese momento, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara, integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal, además de un helicóptero que sobrevoló distintas zonas de la ciudad.

Fuentes conocedoras del caso confirmaron a EFE que el velorio se realizó en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés, un barrio popular al oriente de Guadalajara. Medios locales reportaron que el cuerpo llegó a la funeraria La Paz cerca de las 9:00 hora local del domingo, fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares que resguardaban la carroza fúnebre.



Desde entonces, la entrada y salida de personas fue controlada por elementos militares, y en el lugar permaneció incluso una tanqueta del Ejército hasta el momento del traslado al cementerio. Aunque el operativo no impidió la llegada constante de arreglos florales.



De acuerdo con un equipo de la AFP que estuvo en el sitio, los restos reposaron presuntamente en un féretro dorado. Durante el velorio se registró un desfile de arreglos florales, muchos de ellos enviados de manera casi anónima.

Entre los que destacaron, se encontraba uno con rosas rojas en forma de gallo, en alusión al apodo “El Señor de los Gallos”, y otro en cuya cinta se leían las siglas CJNG. La mayoría, sin embargo, no tenía identificación del remitente. Al final, fueron necesarias cinco grúas para trasladar las flores al cementerio.

En paralelo, se reportaron balaceras e intentos de secuestro o quema de vehículos en dos puntos de la ciudad, hechos que fueron desactivados por la Policía estatal.

El traslado al cementerio Recinto de La Paz, ubicado al poniente de la ciudad y a unos 23 kilómetros de la funeraria, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. La ruta se dio a conocer hasta el último momento por razones de resguardo.

Una decena de vehículos del Ejército y la Guardia Nacional encabezaron el convoy, acompañados por dos motocicletas de la policía que abrían paso.

Ocho personas vestidas de negro y con lentes oscuros, presuntamente familiares, abordaron dos vehículos que siguieron a la carroza blanca que transportaba el ataúd dorado. El convoy arribó al cementerio alrededor del mediodía.

El campo santo ya estaba custodiado por decenas de militares, quienes permitían el acceso únicamente a personas que demostraran tener asuntos en el lugar.

Según el reporte de AFP, el féretro fue llevado inicialmente a una capilla cercana al acceso del cementerio, donde se realizó una ceremonia de casi una hora. En el lugar se encontraba una banda de música norteña. Posteriormente, el ataúd regresó a la carroza para ser conducido hasta la tumba.

Una veintena de personas acompañó el cortejo final. Durante el entierro, sonaba una canción de banda cuya letra dice: “ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra”.

