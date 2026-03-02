Este fue el amplio arsenal de guerra que usó EE. UU. para atacar a Irán en la operación Furia Épica

Estados Unidos informó este lunes que utilizó parte de su arsenal más avanzado durante las primeras 48 horas de la ofensiva contra Irán, pero no precisó en su último boletín cuántos objetivos en tierra fueron destruidos ni ha confirmado oficialmente el número de estadounidenses heridos, más allá de los seis fallecidos reportados. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó este lunes en las redes sociales el balance del material militar utilizado hasta el momento en la operación 'Furia Épica', nombre con el que se identificó el operativo conjunto con Israel, iniciado el sábado y en el que murió el líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jameneí.



Detalló, entre otros, que desplegó bombarderos estratégicos B-2 y el uso por primera vez en combate de los drones kamikaze LUCAS. Sin embargo, consultado por EFE, el comando no ofreció una lista oficial de militares heridos, que algunos medios cifran en 18, ni informó en el último boletín el número de objetivos alcanzados.

Entre el arsenal también mencionó la utilización de los cazas bombarderos F-35 Stealth y F-22 para atacar las instalaciones iraníes, además de los sistemas Patriot y THAAD para interceptar los cientos de misiles que el país persa ha lanzado en represalia. El listado incluye activos de la guerra electrónica como los EA-18G Electronic Attack, especializados en "cegar" los radares enemigos y bloquear sus comunicaciones, portaaviones nucleares, además de equipo especial "que no podemos enumerar aquí", indicó el Centcom.

El comando se refirió en otro apartado a los objetivos de los ataques, aunque a diferencia de su último comunicado, en el que dijo que había alcanzado más de 1.000 objetivos iraníes, esta vez no incluyó cifras.



En su lugar, se limitó a enumerar que había atacado centros de comando y control, el cuartel general conjunto del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), el cuartel general de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, sistemas integrados de defensa aérea, sitios de misiles balísticos, buques de la Armada iraní, submarinos de la Armada iraní, sitios de misiles antibuque y capacidades de comunicación militar.



Operation Epic Fury: The first 48 hours pic.twitter.com/uCQqHq5Ajx — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Los bombardeos buscan "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.

El ayatolá Alí Jameneí fue uno de los fallecidos en la primera ronda de bombardeos, tras lo que Irán respondió atacando Israel y las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

Al menos seis soldados estadounidenses han muerto por el momento en el conflicto, según los últimos datos del Centcom.

En Irán, los ataques de Estados Unidos e Israel han causado al menos 555 muertos, según la organización humanitaria Media Luna Roja. Israel ha extendido los ataques contra el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, en el Líbano, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos en las afueras de Beirut y el sur del país.

EFE