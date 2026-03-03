En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
EL MENCHO
NEILL FELIPE CUBIDES
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Debate de la Gran Consulta por Colombia EN VIVO: encuentro de precandidatos en Blu Radio

Debate de la Gran Consulta por Colombia EN VIVO: encuentro de precandidatos en Blu Radio

Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa comparten sus propuestas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Debate Gran Consulta 2
Este martes 10 de febrero se lleva a cabo la segunda parte del debate de la Gran Consulta por Colombia. -
Fotos: archivo y Colprensa

A menos de una semana de las consultas presidenciales del 8 de marzo, los integrantes de la Gran Consulta por Colombia vuelven a compartir sus propuestas y visión de país con los colombianos en el debate de Blu Radio. En esta ocasión, participarán ocho de los nueve precandidatos: Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo 8 de marzo. Las otras dos son la del Frente por la Vida, con cinco precandidatos de izquierda, y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos del autodenominado centro. En esta fecha también se elegirán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Siga aquí el minuto a minuto del debate.

Últimas Noticias

  1. Influencers que quieren llegar al Congreso
    Tomadas de las cuentas oficiales de Instagram de cada candidato
    Elecciones Colombia

    Elecciones 2026: ¿cuáles son las propuestas de los influencers que buscan llegar al Congreso?

  2. Procurador general se refirió a los reparos del presidente Petro sobre el proceso electoral
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    Procurador general se refirió a los reparos del presidente Petro sobre el proceso electoral

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Paloma Valencia

Enrique Peñalosa

David Luna

Vicky Dávila

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

Mauricio Cárdenas

Aníbal Gaviria

Publicidad

Publicidad

Publicidad