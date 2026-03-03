Debate de la Gran Consulta por Colombia EN VIVO: encuentro de precandidatos en Blu Radio

A menos de una semana de las consultas presidenciales del 8 de marzo, los integrantes de la Gran Consulta por Colombia vuelven a compartir sus propuestas y visión de país con los colombianos en el debate de Blu Radio. En esta ocasión, participarán ocho de los nueve precandidatos: Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo 8 de marzo. Las otras dos son la del Frente por la Vida, con cinco precandidatos de izquierda, y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos del autodenominado centro. En esta fecha también se elegirán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Siga aquí el minuto a minuto del debate.

Noticia en desarrollo...