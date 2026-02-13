El choque entre precandidatos del Frente por la Vida sobre cómo enfrentarían la corrupción

Luego de una semana de debates de los distintos precandidatos que participarán en las consultas presidenciales el próximo 8 de marzo, este viernes el turno es para los integrantes de la consulta de izquierda Frente por la vida, compuesta por Héctor Pineda Salazar, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Bernal y Daniel Quintero. Los cinco invitados compartirán en los estudios de Noticias Caracol su visión de país.

En días pasados, fueron invitados los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, en la cual participan Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, David Luna y Juan Daniel Oviedo. También, los integrantes de la Consulta de las Soluciones (Claudia López y Leonardo Huerta) compartieron su propuesta en el mismo espacio.



Es importante recalcar que el 8 de marzo también se votará por los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Con respecto a las consultas, la Registraduría General de la Nación ha reiterado que solo habrá un tarjetón para todas las coaliciones, y los colombianos solo pueden votar por una opción, pues de lo contrario el voto será anulado.



El choque de los precandidatos sobre la corrupción

El choque inició cuando los precandidatos respondían sobre qué harían con los escándalos de corrupción, sobre todo los del gobierno actual. La precandidata Martha Bernal indicó que en el tema de la corrupción "no solo tendríamos que hablar del gobierno de Gustavo Petro, sino de los último 30 años, entonces tendríamos que hacer una auditoría (...) Otra cosa que yo propongo es la ley del lobby, los negocios sobre la mesa, van a hacer algo, perfecto, pero sobre la mesa... así como en Estados Unidos, es el momento de dejar tanta mojigatería".



Luego, Pineda Salazar volvió a intervenir: "Entre la pena de muerte del comunismo, y lo que plantea la compañera, negocios sobre la mesa, hay que encontrar un término medio, y es acabar con las Contralorías que no sirven para nada. Hay que reemplazarlas por una especie de tribunal de cuentas". Bernal le respondió, y mencionó que "para eso tendríamos que hacer una reforma constitucional".

Después, el turno fue para Edison Lucio Torres, quien dijo que quería acabar con la 'caocracia', que es "el Congreso como el corazón de la democracia". Luego, mencionó que contratos públicos como en "el PAE" y las concesiones viales "terminan en negocio para el 1 % que domina el país". En ese momento, Pineda Salazar intervino y afirmó que "eso son los alcaldes, no es el Congreso", y Martha Bernal añadió que "eso somos todos".

En ese sentido, Torres propuso "un gobierno de reconciliación nacional del 99 %, acabando la 'cacocracia', consultando al pueblo colombiano para que decida si convocamos una Asamblea Nacional Constituyente para reorganizar todo el Estado". Sin embargo, Bernal mostró su desacuerdo afirmando que una Constituyente "tampoco sería la idea... necesitamos es que los 54 millones de colombianos seamos conscientes de que no podemos seguir eligiendo a los que están en el Congreso, pero la corrupción no solo es en el Congreso, también en el poder ejecutivo y en el judicial".

En otra parte del debate, el director de Noticias Caracol le preguntó a Quintero: "Usted dice que la fórmula es resetear la política para enfrentar la política, ¿con qué autoridad la resetea cuando tiene decenas de investigaciones por corrupción en su alcaldía en Medellín?".

Quintero, por su parte, respondió: "Mi gobierno ha sido el más perseguido de la historia, yo creo que incluso más que el del presidente Petro cuando fue alcalde, cada uno llegó a hacer cambios, a perseguir la corrupción (...) La respuesta de las mafias fue enfrentarnos de una forma visceral, Fico contrató a la fiscal seccional de Medellín en su despacho, y fue la que hizo el 80 % de esas investigaciones".

Héctor Pineda Salazar intervino, y le preguntó a Quintero: "La corrupción está ligada a la impunidad (...) Yo te hago un reto, alcalde, creo en tu honestidad, creo que hay mucha cosa politiquera detrás de tu persecusión, pero por qué no le dices a todos tus funcionarios que cuenten la verdad". El excalde de la capital antioqueña respondió nuevamente y dijo: En Medellín han hecho cosas absurdas, han imputado a gente honesta (...) y para qué imputan a tanta gente, para ver si de pronto alguien dice algo contra mí".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

