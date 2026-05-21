A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo de 2026, la candidata derechista del Centro Democrático, Paloma Valencia, habló conNegocios Ditu, de Noticias Caracol, sobre sus propuestas en torno a economía, basadas en la reducción del gasto burocrático, la reactivación del sector energético y el apoyo a la economía informal.



Reducción del Estado y alivio tributario

La propuesta fiscal de Valencia se centra en "achiquitar" el tamaño del Estado para redirigir recursos hacia la infraestructura básica. Según la candidata de la derecha, el crecimiento desmedido de la burocracia ha impedido inversiones críticas en salud y educación. Al ser consultada sobre su estrategia de política fiscal, afirmó: que "yo creo que los colombianos no podemos seguir gastando la plata simplemente en un montón de entidades y que mientras tanto no haya agua potable en los territorios, no haya electrificación, no haya educación de calidad y se estén cayendo los colegios. Da vergüenza el estado de la infraestructura educativa del país. Por eso hemos dicho que hay que achiquitar el estado para tener recursos en los que hay que invertir. Vamos a reducir ministerios, vamos a reducir entidades y vamos a darle a los sectores los recursos que necesitan".

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Complementando esta visión, Valencia propone una reducción drástica de los impuestos corporativos y la eliminación del impuesto al patrimonio para fomentar la inversión. Argumenta que la presión tributaria actual ha provocado el cierre de empresas y una menor recaudación. Asimismo, busca simplificar la vida de los empresarios mediante la eliminación de la "tramitomanía" y la creación de contratos de estabilidad jurídica.



Reactivación energética y el uso del fracking

Uno de los puntos más debatidos de su programa económico es la reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo el polémico fracking. Valencia defiende el “derecho” de Colombia a utilizar sus recursos naturales para financiar el desarrollo, asegurando que se puede hacer de manera ambientalmente responsable.

"Un país como Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero. De hecho, uno puede eliminar a Colombia, que produce el 0.4 % de todos los gases, y el fenómeno continúa. Nosotros, como país en vía de desarrollo, tenemos el derecho a que los combustibles fósiles que se van a usar en el país se utilicen los de los países que no hemos contaminado, como nosotros. Nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro carbón, son los recursos para las obras públicas, son los recursos para las pensiones, son los recursos para los territorios. Claro que tenemos que sacarlo y tenemos que hacerlo ambientalmente sostenible", mencionó la candidata.



Apoyo a la informalidad y vivienda

Valencia habló sobre el 55 % de la población que vive en la informalidad y con menos de un salario mínimo en Colombia. Su propuesta, dijo, incluye la creación de cooperativas y el uso de tecnología para mejorar la contabilidad de los pequeños negocios, además de un "mini régimen simple" que proteja a los informales del acoso tributario. Sobre la realidad de estos trabajadores.



"Nosotros siempre hablamos de la economía con un ojo tapado. La gente habla del empleo, pero se les olvida que 56%, más de la mitad de los colombianos, viven con menos de un salario mínimo y viven en la informalidad ¿Qué significa eso? Que se levantan temprano, trabajan todo el día y no llegan ni siquiera a un salario mínimo. Nosotros queremos trabajar con ellos, ayudarles con capital semilla para que puedan mejorar sus negocios, hablar con las alcaldías para hacer un buen uso del espacio público. Tenemos que tener cooperativas para que ellos puedan organizarse, tener compras en volumen, ganar más plata, tener un celular que les lleve la contabilidad para que no estén perdiendo plata, para que puedan organizarse mejor, para que sepan cuántas horas trabajan y cuánto se están ganando".



En cuanto a la vivienda, Paloma Valencia planea retomar el subsidio ‘Mi Casa Ya’, y crear el programa ‘Mi Casa Semilla’, para facilitar el acceso a la propiedad a personas sin ingresos estables, permitiendo pagos paulatinos. Valencia describió su visión de vivienda digna de la siguiente manera: "Necesitamos un sistema de vivienda para el colombiano más pobre que no tiene el salario mínimo, ese que está en la informalidad, que es la gran mayoría. Nosotros lo hemos llamado ‘Mi casa Semilla’, que va a tener la oportunidad de tener un pedazo de la casa, tomar el arriendo del resto e ir pagando paulatinamente esa vivienda. Vamos a tener, además, todos los mejoramientos de vivienda y la construcción de la vivienda en la ruralidad, donde vamos a entregar casas pequeñas con estructura antisísmica y buenas bases para que, con autoconstrucción, el campesino la vaya construyendo, rescatando las tradiciones arquitectónicas de cada región para que las casas sean bellas y dignas".

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Finalmente, su agenda económica incluye la refinanciación de la deuda externa para reducir las tasas de interés y una fuerte inversión en vías terciarias (10.000 km de pavimentación), dijo, “para que nuestros campesinos tengan todo el año movilidad y que tengamos las vías preparadas para los momentos de invierno”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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