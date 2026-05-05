OMS confirma siete infectados por hantavirus en crucero y anuncia dónde podría desembarcar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este martes de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril, en el cual viajan 149 personas de 23 nacionalidades. La embarcación se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, y el organismo señaló que la presencia el virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos.

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En un comunicado, la OMS detalló que los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves. Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el hantavirus se contrae a través de roedores como ratas y ratones, especialmente cuando se exponen a su orina, excrementos y saliva. Puede causar el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), que "es una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta los pulmones".



Los dos confirmados de la enfermedad son el ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada este mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció, después de que su marido, también neerlandés, muriera a bordo del barco el 11 de abril. "Los primeros síntomas aparecieron entre el 6 y el 28 de abril de 2026, y se caracterizaron por fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida progresión hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock", señaló la OMS.



También, indicó que, "teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus", se sospecha que se infectaron fuera del barco. Además, Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias de la OMS, añadió que "creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho".



¿Dónde podría desembarcar crucero infectado con hantavirus?

La organización, por otro lado, dijo que España va a recibir en el archipiélago de Canarias al crucero actualmente anclado frente a Cabo Verde con un posible foco de hantavirus. "Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo", afirmó Van Kerkhove.

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No obstante, el ministerio de Sanidad español contradijo esta información, y afirmó que no ha tomado "ninguna decisión" de acoger el crucero. "En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión", afirmó. Anteriormente, en una entrevista en La Radio Canaria, el vicepresidente del Gobierno regional canario, Manuel Domínguez, dijo que sería "mejor" que el barco no parara en las islas y fuera a territorio español peninsular.

"Si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrán haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así, pues [que sea] con todas las garantías habidas y por haber", explicó Domínguez, que avanzó que la decisión podría tomarse este martes.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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*Con información de EFE y AFP

