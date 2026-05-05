Paloma Valencia invitó a Abelardo de la Espriella a un debate: esto le respondió el candidato

Por medio de una carta, la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, invitó a un debate al también aspirante a la Presidencia Abelardo de la Espriella. Según dijo, el evento tendría como propósito que la ciudadanía conociera las diferencias entre ambas propuestas y pudiera contrastar las ideas, teniendo en cuenta que ambos candidatos son representantes de la derecha.

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"Con franqueza y sin rodeos, los invitamos a un debate público. Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos. Hemos visto cómo el senador Iván Cepeda ha rehuido los escenarios de debate. Esa actitud hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles", indicó la carta, dirigida a De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

La senadora añadió que "quien aspira a gobernar Colombia tiene la obligación de contrastar en público sus propuestas. No esperemos más a quienes no quieren venir y hagamos lo que el país nos está pidiendo. Nuestros equipos coordinarán con celeridad la fecha y reglas del debate. Lo importante es que suceda pronto".



La respuesta de Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia

Por medio de X, el candidato del Movimiento de Salvación Nacional le contestó a Valencia rechazando la invitación, y afirmó: "Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. (...) Quieres hablar de diferencias: ahí están, claras. El pueblo lo sabe; la gente no es tonta como creen los políticos. Tú con los de siempre; yo con los nunca. Y tu fórmula impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra".



El aspirante a llegar a la Casa de Nariño dijo que Valencia habría "esquivado" un debate al que fueron invitados recientemente y todos los demás candidatos "habían aceptado". Luego, preguntó: "¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas? (...) Ahora, lo serio: invítame al “debate” que tienes esta noche con Iván Cepeda. Dime la hora, el lugar y allá les caigo. (...) Me aseguraré de ponerme medias".



Cabe recordar que el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien va de primer lugar en las encuestas, ha hecho énfasis en que asistirá a debates si únicamente es con Valencia y de la Espriella, es decir, sin otros aspirantes del denominado centro político, como Claudia López y Sergio Fajardo.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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