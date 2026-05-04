Imágenes | Bad Bunny sorprendió al aparecer vestido de abuelo en la Met Gala

La Met Gala, el evento benéfico anual que marca la pauta de la moda global y la creatividad en el Museo Metropolitano de Arte, fue testigo de uno de los momentos más comentados de la noche gracias al ingenio del puertorriqueño Bad Bunny. En una velada donde la teatralidad suele ser la norma, el "Conejo Malo" decidió elevar la apuesta interpretativa al presentarse en la alfombra roja bajo la apariencia física de un hombre de avanzada edad.



La temática de este año, titulada La moda es arte, sirvió como el lienzo perfecto para que el intérprete de música urbana explorara los límites de la caracterización. Lejos de las piezas extravagantes o los accesorios brillantes a los que tiene acostumbrado a su público, el artista optó por un enfoque conceptual que dejó asombrados a los asistentes y a la prensa internacional.



Casi irreconocible

La aparición de Bad Bunny no fue simplemente un cambio de vestuario, sino una actuación completa. El cantante lució una cabellera completamente canosa y una piel trabajada con prótesis y maquillaje especializado para simular arrugas profundas, logrando un realismo que dificultó su identificación inmediata. De hecho, el artista solo fue reconocido por los presentes gracias a sus gestos característicos y su mirada, elementos que permanecieron inalterables a pesar de la densa capa de caracterización.

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Para complementar su imagen de anciano, Bad Bunny incorporó elementos físicos que reforzaron la narrativa de su vestuario: Con bastón en mano, presuntas dificultades para moverse y simulando la fragilidad de la vejez el cantante desfiló por la alfombra vestido de un traje minimalista de color negro, un vestuario hecho a la medida por Zara

Fiel a la mística que suele rodear sus apariciones en eventos de alto perfil, Bad Bunny mantuvo una postura reservada frente a los medios de comunicación. Al igual que muchos otros invitados de la lista A, el puertorriqueño no se detuvo a hacer declaraciones formales ni a explicar el trasfondo artístico detrás de su elección para esta edición de la Met Gala.



A pesar de su silencio, como informó EFE, el cantante no se mostró esquivo; por el contrario, simplemente sonrió y saludó a la prensa, manteniendo la personalidad de su personaje durante todo el recorrido por la alfombra roja. Esta interacción gestual fue suficiente para confirmar su identidad ante los fotógrafos que buscaban capturar el ángulo perfecto del "anciano" más famoso de la noche.



Bad Bunny for the 2026 Met Gala. pic.twitter.com/rmN0IwpiEp — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 5, 2026

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We couldn't believe our eyes when we saw Bad Bunny's #MetGala look! pic.twitter.com/100BHT8sRb — Entertainment Tonight (@etnow) May 5, 2026

Bad Bunny has arrived at the #MetGala pic.twitter.com/q9uEMBNex0 — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) May 5, 2026

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El historial del "Conejo Malo" en la Met

Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas latinos que experimenta constantemente con su estética, posicionándose como un referente no solo en la industria musical, sino también en el ámbito de la moda global.

Su relación con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York comenzó en 2022, año en el que hizo su esperado debut en la Met Gala bajo la temática 'Gilded Glamour' , es decir la Edad Dorada de Estados Unidos. En aquella ocasión, el puertorriqueño capturó la atención del mundo al lucir un diseño de Burberry que desafiaba las normas de género, consistente en un vestido tipo gabardina de color beige con mangas abullonadas y un elaborado peinado con tiara, estableciendo desde el primer momento que su presencia en el evento no sería convencional.

Desde aquel debut, su participación se ha convertido en una de las más esperadas por los críticos de moda. En 2023, durante el tributo a Karl Lagerfeld, el artista volvió a ser tendencia al vestir un traje blanco inmaculado de Jacquemus, caracterizado por una espalda descubierta y una impresionante capa de flores de ocho metros de largo.

Su consolidación definitiva en este escenario ocurrió en la Met Gala de 2025, donde Bad Bunny no solo asistió como invitado, sino que asumió el prestigioso rol de co-anfitrión (co-chair). Para esa edición, el artista decidió rendir un homenaje directo a su tierra natal, Puerto Rico, integrando elementos de su cultura en la alta costura.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co