“Entré en shock”: doloroso relato de padre tras la muerte de su hija en moto solicitada por app

El 17 de marzo de 2026, la desaparición de Sonia Alejandra Izquierdo, una estudiante de 25 años, encendió las alarmas entre sus familiares, luego de que se perdiera su rastro durante un trayecto habitual hacia su lugar de práctica profesional. La incertidumbre terminó de la manera más trágica cuando las autoridades confirmaron su fallecimiento en un siniestro vial ocurrido en el norte de Bogotá, mientras se movilizaba como pasajera en una motocicleta solicitada a través de una plataforma digital.

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Séptimo Día investigó estos casos, que han puesto sobre la mesa el debate sobre la seguridad y la responsabilidad legal de las aplicaciones de transporte informal en Colombia.

Sonia Alejandra Izquierdo es recordada por su entorno como una joven dedicada y con un futuro brillante. A sus 22 años, se encontraba en una de las etapas más importantes de su formación académica. Su padre, Aquilino Izquierdo, la recuerda con profunda nostalgia: "Desde muy pequeñita se veía en la vida que iba a ser alguien muy especial".



Según su relato, Sonia siempre fue el motor de su hogar y su mayor orgullo: "Siempre yo me sentía orgulloso de ver que ella siempre salía adelante. Era muy juiciosita. Ella era de la casa al colegio del colegio a la casa".



Gracias a su rendimiento académico, la joven había obtenido una beca para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Su meta era clara: graduarse para mejorar las condiciones de vida de sus padres y hermanos. "Ella siempre decía que cuando ella fuera ya profesional lo primero que quería era ayudarle a la familia y comprar una casita", recordó Aquilino. A principios de este año, su esfuerzo la llevó a realizar sus prácticas en los tribunales de Bogotá y Cundinamarca, un espacio reservado para los estudiantes con los mejores promedios.

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Su jefe directo, el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, resalta el profesionalismo que demostró durante su corto tiempo en la institución: "Era muy juiciosa tomaba las cosas enseguida. Si tú le dabas esta orientación de una vez ya sabía cómo seguir el camino". No obstante, la logística de su día a día era compleja, pues debía trasladarse del norte al occidente de la capital para cumplir con sus funciones.



"Yo entré en shock enseguida": El drama de la desaparición

La tarde del 17 de marzo, Sonia Alejandra debía llegar puntualmente a los tribunales, pues, según su padre, "a ella le gustaba mucho la puntualidad". Sin embargo, el temor por la inseguridad en el sistema de transporte público masivo la llevaba a elegir opciones que consideraba más rápidas. "Yo siempre le decía que no cogiera las motos que porque con tanto accidente y me decía: ‘papi, es que llega uno ligero’", relató Aquilino sobre las advertencias que le hacía a su hija.

Ese día, cerca de las 2 de la tarde, la estudiante solicitó un servicio a través de la aplicación Picap. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que abordó la motocicleta.

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Al notar que no llegaba a su turno ni se reportaba con su familia, las alarmas se encendieron. Sus compañeros de trabajo contactaron a su hermano, quien tampoco tenía noticias. Aquilino revivió el momento en que recibió la noticia de que su hija no aparecía: "Me llama el hijo mayor y me dijo: ‘papi ¿sabe algo de Sonia? No aparece desde ayer'. Para mí fue muy duro yo entré en shock enseguida".

Al día siguiente llegó la confirmación más dolorosa. “Cuando fui a Medicina Legal me atendió la señorita, me mostró la foto, y le dije: ‘sí, es mi hija’”, relató el padre de la joven.

El trágico accidente en moto solicitada por app

El siniestro ocurrió en la Avenida NQS con calle 85, un punto de alto flujo vehicular en Bogotá. De acuerdo con el reporte del intendente Mauricio Campo, de la Policía de Tránsito, el accidente se produjo cuando "un vehículo particular reduce la velocidad y una motocicleta colisiona por la parte de atrás del vehículo". Las autoridades investigaron si el motociclista no mantuvo la distancia de seguridad o si se encontraba realizando maniobras entre vehículos.

Tras el impacto, Sonia Alejandra fue expulsada de la motocicleta hacia la vía. "Queda expuesta en el momento en el que un tractocamión, que se encontraba transitando por el segundo carril, atropella la señorita", explicó el intendente.

El conductor del vehículo de carga no se percató del suceso hasta que otros ciudadanos le avisaron para que se detuviera. La joven murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

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Un factor que dificultó el contacto con sus familiares fue que Sonia no portaba documentos de identidad y su teléfono celular quedó “totalmente destruido por el suceso”. El motociclista que prestaba el servicio no sufrió heridas de gravedad.



La responsabilidad de las plataformas digitales

El caso de Sonia Alejandra Izquierdo ha reabierto el debate sobre quién debe responder ante estas tragedias. Al tratarse de un transporte no regulado en Colombia, las víctimas no suelen estar protegidas por seguros.

Leonardo Castañeda, abogado de la familia, afirmó que la responsabilidad debe recaer en la empresa: "Lo que sabemos hasta ahora es que ella solicitó una moto a través de la plataforma Picap. Ellos crean el riesgo y, por tanto, también se vuelven responsables máxima en este caso cuando se están presentando fallecimientos de los usuarios de la plataforma".

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El equipo de Séptimo Día contactó a la aplicación para confirmar si el motociclista hacía parte de su servicio, pero no obtuvo respuesta.

Desde la perspectiva técnica, expertos señalaron que estas aplicaciones generan una percepción de seguridad que no siempre es real. Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana, advirtió que "la plataforma está generando una falsa confianza en las personas de que hay alguien detrás que está garantizando su seguridad, pero no está asumiendo ningún tipo de responsabilidad frente a ese viaje".

Por su parte, Andrea Liliana Díaz, directora de la Cámara Técnica del SOAT en Fasecolda, enfatizó que, aunque el seguro obligatorio es exigible, existe una evasión del 59% en motocicletas. Esto significa que, en muchos casos de transporte por aplicación, ni siquiera existe la cobertura básica para accidentes personales. "Es muy importante que al menos si una persona decide tomar la moto como a través de una aplicación pueda validar si tiene SOAT y demás", puntualizó.

A pesar de las tragedias, el uso de estas aplicaciones continúa en aumento, impulsado por las deficiencias del transporte público. Aquilino Izquierdo deja un mensaje claro para quienes operan estos servicios: “Las plataformas, sean legales o no, deben asumir responsabilidad por las personas”. Su llamado resume una preocupación creciente sobre la urgencia de reglas claras y garantías reales para los usuarios.

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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.