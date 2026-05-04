En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
LIGA CONTRA EL CÁNCER
ACCIDENTE MONSTER TRUCK
MUERTE SUBTENIENTE
MET GALA 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Confirman muerte de 9 mineros luego de quedar atrapados en mina de Sutatausa, Cundinamarca
Lo último

Confirman muerte de 9 mineros luego de quedar atrapados en mina de Sutatausa, Cundinamarca

La emergencia minera registrada en zona rural de Sutatausa, Cundinamarca, terminó con la muerte de nueve trabajadores y el rescate de otros seis, quienes fueron trasladados a un centro asistencial en Ubaté.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Fueron encontrados sin vida los 9 mineros atrapados en mina
Fueron encontrados sin vida los 9 mineros atrapados en mina. -
X: @JorgeEmilioRey

Un accidente al interior de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en Cundinamarca ocurrido este lunes, dejó un saldo de nueve mineros fallecidos y seis más rescatados con vida, según confirmó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un reporte oficial emitido este 4 de mayo de 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La emergencia se presentó en la mina conocida como La Ciscuda, operada por la empresa Carbonera Los Pinos S.A.S., donde, de acuerdo con la información preliminar, se habría registrado una explosión dentro de las galerías subterráneas. En total, 15 trabajadores que se encontraban en turno resultaron afectados por el incidente.

Últimas Noticias

  1. ¿Qué generó explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca, que dejó 15 mineros atrapados?
    El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio un balance sobre lo sucedido -
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    ¿Qué generó explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca, que dejó 15 mineros atrapados?

  2. Reportan explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca: 14 mineros quedaron atrapados
    X: @JorgeEmilioRey
    COLOMBIA

    Reportan explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca: 15 mineros quedaron atrapados

Las labores de rescate se extendieron durante varias horas y estuvieron a cargo de equipos especializados de Salvamento Minero, coordinados por la ANM. Los organismos de socorro ingresaron a la mina para ubicar a los trabajadores atrapados, en medio de condiciones complejas derivadas de la acumulación de gases y la posible presencia de polvo de carbón en suspensión.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

Publicidad

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Sutatausa

Cundinamarca

Publicidad

Publicidad

Publicidad