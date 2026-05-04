Confirman muerte de 9 mineros luego de quedar atrapados en mina de Sutatausa, Cundinamarca

Un accidente al interior de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en Cundinamarca ocurrido este lunes, dejó un saldo de nueve mineros fallecidos y seis más rescatados con vida, según confirmó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un reporte oficial emitido este 4 de mayo de 2026.

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La emergencia se presentó en la mina conocida como La Ciscuda, operada por la empresa Carbonera Los Pinos S.A.S., donde, de acuerdo con la información preliminar, se habría registrado una explosión dentro de las galerías subterráneas. En total, 15 trabajadores que se encontraban en turno resultaron afectados por el incidente.

Las labores de rescate se extendieron durante varias horas y estuvieron a cargo de equipos especializados de Salvamento Minero, coordinados por la ANM. Los organismos de socorro ingresaron a la mina para ubicar a los trabajadores atrapados, en medio de condiciones complejas derivadas de la acumulación de gases y la posible presencia de polvo de carbón en suspensión.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co