Link para consultar si es jurado de votación en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026

Con la mirada puesta en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha avanzado en las etapas críticas para garantizar que la jornada electoral cuente con la transparencia y el personal necesario. Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, tanto en el territorio nacional como en el exterior, lo que requiere un despliegue logístico sin precedentes que incluye la instalación de 120.527 mesas de votación.



Dentro de este complejo engranaje, la figura del jurado de votación es fundamental , pues se les considera la máxima autoridad en cada mesa durante el desarrollo de los comicios. Por esta razón, es imperativo que cada ciudadano verifique si ha sido designado para cumplir con esta función pública de carácter transitorio pero obligatorio.



¿Cómo consultar si soy jurado de votación?

La Registraduría ha dispuesto un canal oficial y sencillo para que los ciudadanos realicen esta verificación. Para saber si usted debe prestar este servicio el domingo 31 de mayo, debe seguir estos pasos:



Ingrese a la página web oficial de la entidad: www.registraduria.gov.co. Al acceder, el sitio puede realizar una verificación de seguridad para protegerse contra bots maliciosos; solo debe esperar unos segundos hasta que el sistema confirme que usted es un usuario real. Una vez en el portal principal, busque y haga clic en el botón denominado ‘Consulta tu lugar de votación’. En este módulo, el sistema le informará no solo su puesto de votación, sino también si fue seleccionado como jurado, indicándole la mesa y el lugar asignado.

Es importante destacar que la designación se realizó mediante un sorteo electrónico realizado entre los días 4, 5 y 6 de mayo. Este procedimiento utilizó un software especializado que se alimenta de bases de datos de entidades públicas, empresas privadas e instituciones educativas, buscando una composición diversa y equilibrada en cada mesa. También puede ingresar directamente a este link y confirmar si fue designado como jurado de votación.



Capacitación y responsabilidades del jurado de votación

Si al consultar el link oficial usted confirma que es jurado de votación, debe tener presente el cronograma de capacitación. En Bogotá, las jornadas están previstas para el 11 de mayo, mientras que en el resto del país se realizarán el 13 de mayo. Estas sesiones son vitales para aprender el manejo del kit electoral, el diligenciamiento de los formularios (como el E-11 y el E-14) y el conteo de votos.

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El día de la elección, los jurados deben presentarse a las 7:00 a. m. en el puesto asignado. Entre sus funciones está la atención a los votantes, la verificación de la cédula de ciudadanía y la entrega del certificado electoral a quienes depositen su voto.



Sanciones y beneficios para el jurado de votación

Tenga en cuenta que ser jurado es de carácter obligatorio. Los ciudadanos que no asistan o abandonen sus funciones sin una causa justificada (como enfermedad grave o muerte de un familiar cercano) enfrentarán duras sanciones. Para los ciudadanos del sector privado o estudiantes, se prevén multas de hasta diez salarios mínimos legales vigentes, mientras que para los servidores públicos la sanción puede incluir la destitución del cargo.

Por el contrario, el cumplimiento de este deber ciudadano otorga beneficios. Según el Código Electoral, quienes presten el servicio recibirán una constancia (Formulario E-18) que les da derecho a un día de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la votación. La Registraduría hace un llamado a la ciudadanía para que no deje para última hora esta consulta y se prepare para contribuir a la transparencia electoral este 31 de mayo.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

