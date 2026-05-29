Expediente Yuliza Toloza y los 4 hallazgos principales de Medicina Legal en la necropsia del cuerpo

El Instituto Colombiano de Medicina Legal dio a conocer los detalles de la necropsia que le realizaron a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue encontrada sin vida en el municipio de Apulo, Cundinamarca, tras varios días de estar desaparecida luego de asistir al centro estético ilegal Beauty Láser M. L. Los hallazgos en el cuerpo sin vida serán claves para que las autoridades puedan determinar las causas de este crimen.



El informe de Medicina Legal detalla cuáles fueron los principales hallazgos que se hicieron en el cadáver de Yulixa:

1. Signos de trauma por mecanismo cortopunzante (heridas en el tórax, el abdomen y la espalda).

2. Hematomas en tejido graso y región lumbar.

3. Embolismo graso generalizado en pulmón

4. Palidez generalizada (signo de anemia aguda).

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Sobre la causa de la muerte de, Medicina Legal estableció que se debió a un procedimiento de succión adiposa (liposucción) en abdomen y dorso. Además, el instituto indicó que la manera de muerte de la mujer de 52 años fue violenta y se debió a un homicidio.

El cuerpo sin vida de Yulixa presentó heridas en las costillas, lo que indicó un trauma contundente severo en la región anterior del tórax.



También se habló de lesiones con arma cortopunzante. Se documentaron 13 heridas provocadas por elementos cortopunzantes (cuatro en el tórax y el abdomen y siete en la región posterior).



Medicina Legal se refirió a hematomas profundos y una hemorragia causada por la lipólisis a la que se sometió la víctima. Dichos hematomas se encontraron en la región lumbar y en el tejido graso, lo que demostraría un patrón de violencia.



"Estamos parados en un homicidio": abogado de la familia de Yulixa Toloza

Diego Felipe Gutiérrez, abogado de la familia de Yulixa Toloza, habló con Noticias Caracol en vivo y se refirió a lo revelado por Medicina Legal: “Es un documento que se necesitaba para el trámite de extradición que se está realizando con la Fiscalía para tener a ciencia cierta el tipo penal con el que se puede proceder. Ya sabemos hoy que estamos parados frente a un homicidio”.

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Agregó el defensor que “lo que se le realizó a Yulixa fue un procedimiento netamente irregular. Inclusive, revela el mismo documento, se trató de reanimar a esta persona, pero lo hicieron también mal y, al tratar de reanimarla, lo que hicieron fue causarle más lesiones. Entonces, este documento nos demuestra que, desde comienzo a fin, el tratamiento que recibió Yulixa fue totalmente inapropiado, lo que nos permite hablar de una conducta dolosa”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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