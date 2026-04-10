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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata proponen autonomía territorial para transformar a Colombia

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata proponen autonomía territorial para transformar a Colombia

El candidato a la Presidencia y su fórmula vicepresidencial expusieron los ejes de su campaña centrados en el fortalecimiento de las regiones, la descentralización y la necesidad de acuerdos políticos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Murillo y Zapata plantean campaña con enfoque territorial, relación exterior y lucha anticorrupción

En entrevista con Noticias Caracol, el candidato Luis Gilberto Murillo y su fórmula, Luz María Zapata, presentaron los ejes centrales de su campaña presidencial. Destacaron, en conversación con María Alejandra Villamizar, un enfoque basado en la diplomacia de mediación, la descentralización efectiva y la lucha contra la corrupción desde la institucionalidad. Como excanciller, Murillo habló de diplomacia y relaciones internacionales y señaló que, respecto a la posición de Colombia en el escenario global, enfatizó la necesidad de recuperar un rol mediador, especialmente con países vecinos como Ecuador.

Sobre la relación con Estados Unidos, propuso un modelo de soberanía: "Colombia tiene que manejar una relación que garantice su soberanía y su autonomía. Movimos mucho un concepto en la diplomacia que tiene que ver con el no alineamiento activo". Frente a las tensiones regionales, Murillo advirtió que "la provocación en este contexto no sirve de nada" y que la política exterior debe verse "menos desde la perspectiva ideológica o personal" para defender los intereses nacionales y de los migrantes en el exterior.

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Zapata, de otro lado, subrayó que el país debe construirse desde las regiones, afirmando que "esta es una fórmula de territorios". Murillo fue enfático en la necesidad de otorgar poder real a las provincias: "A este país lo va a acabar el centralismo... hay que profundizar la autonomía regional, hay que profundizar la descentralización". Como ejemplo de la desigualdad actual, mencionaron el caso del Chocó -Murillo nació allí-, donde se requieren "50 años de inversión sostenida superior al promedio para llegar a los índices socioeconómicos de Bogotá".

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La fórmula también propuso la creación de un "régimen especial" para zonas olvidadas como el Pacífico, el Catatumbo y la Amazonía para generar condiciones dignas.

En materia de seguridad, la campaña plantea una evolución de la estrategia nacional. Zapata afirmó que Murillo es "el único en ese tarjetón que puede hacer el Plan Colombia 2.0", buscando recuperar inteligencia y tecnología con apoyo internacional y el excanciller añadió que es necesario cambiar la doctrina de la fuerza pública: "La doctrina del enemigo interno de la lucha antiguerrillas ya no es... es un tema de soberanía en esos territorios y de protección de esas comunidades".

Sobre la corrupción, Murillo rechazó las posturas que buscan destruir el sistema. "Yo no creo en esas propuestas antisistemas porque por lo general le resultan muy costosas a los países... lo que usted tiene es un salto al vacío", afirmó, y dijo que en su lugar, propone financiación pública de las campañas para quebrar el vínculo con intereses privados.

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En el ámbito fiscal, Murillo envió un mensaje de calma a los mercados, y aseguró que se debe respetar la independencia institucional y revisar la regla fiscal bajo nuevos criterios: "Hay elementos ambientales de justicia climática que hay que incorporar en una nueva regla fiscal... eso le da tranquilidad a los mercados porque vamos a necesitar de los mercados".

Murillo y Zapata se definieron como una opción independiente y sensata: "Nuestra propuesta se aparta de los extremos y realmente tiene la capacidad de lograr consensos en democracia". Murillo concluyó que, pese a las críticas por su participación en gobiernos anteriores, su experiencia le permite "gobernar mejor".

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