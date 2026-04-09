Petro responde a decisión de Corte de tumbar definitivamente el decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional tumbó este jueves de forma definitiva el decreto de emergencia económica con el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto nacional de 2026, al considerar que vulneró el principio de separación de poderes. El magistrado del alto tribunal Carlos Camargo aseguró que el decreto gubernamental "es inexequible", es decir contrario a la Constitución, porque "el principio de separación de poderes (...) constituye una garantía esencial del Estado Social de Derecho y de la democracia" (Siga leyendo: Corte Constitucional tumba decreto de emergencia económica declarada por Gobierno de Gustavo Petro).



"Este principio asegura que no exista una concentración arbitraria del poder y protege la participación indirecta del pueblo en decisiones fundamentales como la discusión y aprobación del presupuesto y las medidas tributarias necesarias para su sostenibilidad", añadió Camargo.

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El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la Corte: "Nos quieren ahorcar porque somos un Gobierno diferente". En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Petro cuestionó el alcance del fallo y advirtió que podría afectar la financiación de la reparación a las víctimas del conflicto armado. También señaló que el país necesitaría cerca de 480 billones de pesos para atender las indemnizaciones, y advirtió sobre los largos tiempos que implicaría el modelo actual de financiación.

"La sentencia de hoy de la Corte Constitucional tumbando la emergencia económica es contraria a esta sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al Estado a indemnizar las víctimas", afirmó el mandatario, quien más tarde usó su cuenta de X para pronunciarse. "El encarecimiento de la deuda frena la idea de construir un Estado social de Derecho en Colombia y nos quiere es hundir en la desigualdad y la violencia como hizo el gobierno de Duque. Este Gobierno se para en la raya y no permitirá que ni un solo pobre, trabajador o trabajadora del campo o la ciudad, ningún joven con ganas de estudiar, pague la crisis que provocan los dueños del sector financiero y sus amigos políticos en las instituciones del estado buscando más ganancias particulares", agregó.



En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno nacional declaró el 22 de diciembre "el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia" de ese documento. Esto ocurrió luego de que el Congreso hundió dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto nacional de 2026.



El Ejecutivo señaló entonces que con esta declaratoria, con la que podía establecer nuevos tributos o modificar los existentes, buscaba enfrentar "la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales" por una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave".

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El 30 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó los impuestos decretados por el Gobierno en el marco de la emergencia económica para equilibrar la "situación financiera" del país. Ávila detalló entonces que los decretos con los nuevos tributos incluían un aumento del impuesto al patrimonio.

Por otra parte, Petro anunció este martes que su Gobierno presentará al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria en respuesta a la subida de los tipos de interés al 11,5%, aprobada la semana pasada por el Banco de la República. Esta será la tercera ocasión en la que el Gobierno de Petro presente un proyecto de reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022 y la segunda fue rechazada por el Congreso en diciembre pasado, lo que llevó al presidente a declarar la emergencia económica.

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WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE